Hård kamp i 'Løvens Hule': - Det gjorde virkelig ondt

Der var hård kamp om tvillingerne Mikkel og Kasper Dissing, da de torsdag aften pitchede deres virksomhed DitUr.dk i DR1-programmet 'Løvens Hule' og søgte en investering på 750.000 kroner for fem procent af firmaet.

Fire af de fem løver meldte sig interesserede og afgav tilbud, og de to brødre kastede sig derfor ud i benhårde forhandlinger med de rutinerede investorer.

Afvist i 'Løvens hule': Nu går salget AMOK

Jacob Risgaard startede budrunden med et tilbud på at købe 20 procent at virksomheden for 750.000 kroner, hvilket var noget af et stykke fra det, som Mikkel og Kasper søgte. Og det bud faldt da heller ikke i god jord hos de to. Det fortæller Kasper Dissing til Ekstra Bladet.

- Mikkel lignede en, der var helt chokeret og måske fik lidt kvalme, da Jacob Risgaard kom med første bud. For vi var chokerede over, at han ikke bare halverede vores værdiansættelse - han gik fra 15 mio. kroner til 3,75 mio kroner, siger Kasper og fortsætter:

- Da vi fik det bud, var vi enige om, at vi havde lyst til at vende os om og gå. Det var det, vi havde kæmpet for i seks år, og vi havde en forventning om at lave et overskud på 2,2 mio. kroner i 2019 - vi endte så noget højere - så det gjorde virkelig ondt, at han skambød 3,75 mio. kroner. Det var som at få en ufortjent dårlig karakter til eksamen, siger han og slår fast, at de uanset hvad aldrig ville have acceptere Coolshop-ejerens lave bud.

Kort efter meldte Jan Lehrmann sig dog på banen med et noget højere bud, og derefter tog det fart. Jesper Buch bød ind, men han ville gerne have Jacob Risgaard med, og efter hårde forhandlinger var det også den løsning, det hele endte på.

Begge løver, som også var de to, som Kasper og Mikkel håbede på at få med inden programmet, fik 7,5 procent af DitUr.dk for 600.000 kroner hver.

Se også: Jesper Buch er ikke alene, når han bruger penge i 'Løvens Hule'

Derfor fik det ikke konsekvenser for Jacob Risgaard, at hans oprindelige bud var en skuffelse for tvillingerne.

- Vi ville sindssygt gerne have Jacob med, og jeg er ikke typen, der er fornærmet (over Jacobs lave bud, red.) - ligesom han heller ikke var fornærmet over, at vi i første omgang foreslog en konstellation uden ham. Det kunne han jo også have været, siger Kasper.

Var i stor tvivl

Tvillingerne gik fra programmet med en investering, men Kasper fortæller, at det ikke var ubetinget glæde, de to følte, da de efter optagelserne sad i bilen på vej hjem til Jylland.

- Vi er mere tilfredse nu, end vi var efter optagelserne. På vej hjem i bilen var vores følelser lidt rutsjebane-agtige. Det var jo superfedt, at vi fik de to investorer med, men vi var gået lidt på bekostning med vores værdiansættelse - og jeg synes egentlig stadig i dag, at otte mio. kroner var billigt, siger han og fortsætter:

- Inden vi kom ind, havde vi en klar strategi om, at vi ikke ville afgive mere end ti procent, og vi ville ikke gå under 12,5 mio. kroner i værdiansættelse. Så vi gik jo på kompromis med begge dele, og det var vi lidt i tvivl om. Vi snakkede meget om, hvad løverne egentlig kom med, og om de ville have tid til os. De har jo sindssygt mange virksomheder.

De frygtede derfor, at de ville ende som en lille fisk i en stor sø. Men tvivlen er dog blevet gjort til skamme af løverne.

- Det er gået over alt forventning, efter vi underskrev kontrakten med dem, i forhold den tid og energi de har brugt på os. De har sat hele dage af og været fleksible og enormt tilgængelige. Det har jeg været overrasket over. Måske var vi for pessimistiske, men de har vist, at vi tog fuldstændig fejl. Så i dag er vi rigtig glade for, at vi tog tilbuddet, siger Kasper.

Sagde jobbet op: Nu er ALT forandret

Jacob Risgaard og Jesper Buch var glade for, at de fik lov til at investere i DitUr.dk. Foto: Carsten Andersen/DR

Begejstrede løverne

Forinden havde løverne ikke lagt skjult på deres begejstring for Mikkel og Kasper. Jesper Buch kaldte dem blandt de top fem procent skarpeste, han har oplevet i programmet, og derudover fik de mange rosende ord.

Derfor gik hele oplevelsen også noget bedre, end de havde turdet håbe på, da de stillede sig ind foran løverne.

- Jeg har egentlig altid været glad for at studere og gå til eksamen. Jeg har aldrig selv haft eksamensangst, men inden vi skulle derind, kunne jeg pludselig mærke sommerfuglene og nervøsiteten. Det her var jo ikke bare en opgave, vi havde skrevet på to måneder og skulle forsvare. Det var alt det, vi har arbejdet med i seks år, og det er vores fremtid, siger Kasper.

- Vi var ikke 100 procent sikre på, at vi kunne få en investor med. Man siger jo, at det er for iværksættere og folk med den gode idé, og hvis folk spørger, hvad jeg laver, så vil jeg aldrig sige, at jeg er iværksætter. Hvis jeg er noget, så er jeg selvstændig. Jeg har ikke opfundet den dybe tallerken, men vi har fundet et hul i markedet, og jeg forstår mig på online markedsføring. Men jeg ser mig ikke som iværksætter.

Spontan afvisning i 'Løvens Hule': - Det var crazy

I programmet fortalte Mikkel og Kasper, at de regnede med en bruttoomsætning på 25 mio. kroner, men de nåede 26,5 mio. kroner.

- Det er bare et eksempel på, at Mikkel og jeg er lidt konservative, og det har vi egentlig altid været - i form af de forventninger, vi sætter til os selv, siger Kasper og fortæller, at ambitionerne er store for det igangværende år.

- Det er første gang, vi har skullet sætte et mål, hvor de ikke bare er os, der har forventninger. Det var lidt specielt. Nu har vi pludselig to investorer med, og de har et hold bag sig, og de forventer pludselig noget af os. Det har også betydet, at vi har sagt, at der i år skal ske noget, og det er nok det år, vi har haft størst ambitioner og armbevægelser.

DitUr.dk har sat en forventning om at ramme 35 mio. kroner i omsætning i 2020, men det kan meget vel ende højere end det.

- Men det er egentlig kun ud fra markedet herhjemme. Der tager vi ikke højde for vores forventninger om at komme ud på det udenlandske marked, siger Kasper og indrømmer, at 2020-forventningen igen er sat konservativt.

Han slår nemlig fast, at tvillingerne i løbet af 2020 vil forsøge at tage deres forretning til udlandet. Og det er noget af det, som Jacob Risgaard og Jesper Buch skal hjælpe dem med.

- Vi driver en virksomhed med sund vækst og et pænt resultat på bundlinjen - en sund virksomhed. Derfor skal vi heller ikke ændre noget radikalt. De vil ikke ændre meget på forretningen eller strategien. Vi skal bare fortsætte i samme retning, men vi skal optimere på nogle ting, og vi skal have investorerne med i ryggen, så vi gør de rigtige ting og træffer de rigtige beslutninger, så vi kan komme ind på nye markeder, siger Kasper.

Afviste rekordbud i 'Løvens Hule': Så gik det helt amok