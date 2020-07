Hård kamp i TV2-program

Så blev det Henrik Søndergaards tur til at forlade TV2-programmet 'Hjem til gården'. Det skete, efter han for tredje gang i streg blev valgt som førstekæmper.

Henrik Søndergaard kom hurtigt ind i en ond spiral af modvind fra de andre deltagere på gården. To gange før var han blevet valgt som førstekæmper. Begge gange udpegede han en andenkæmper, han dystede med i tvekampen om at blive på gården.

I søndagens afsnit blev han valgt for tredje gang, og så gik den ikke længere.

Selvom Henrik Søndergaard bestemt ikke var ønsket af de andre otte deltagere, var det en rørt Henrik, der måtte forlade gården.

- Det var selvfølgelig et stort pres, man stod i. Man kommer også til at holde af de andre på godt og ondt. Det var vemodigt, men også en lettelse at komme hjem til min familie, fortæller Henrik Søndergaard til Ekstra Bladet.

Ingen sure miner

Da Henrik blev valgt for tredje gang som førstekæmper, lagde han ikke skjul på, at han var meget overrasket over, at han endnu engang måtte kæmpe for sin overlevelse.

I programmet sammenligner Henrik Søndergaard situationen med voksenmobning på en arbejdsplads.

- Jeg troede, at jeg slap. Det var en følelse af afmagt. Hvad skulle jeg dog gøre til sidst for at bevise mit værd. Jeg ville rigtig gerne bevise, at jeg kunne overvinde det.

Den dag i dag er der ingen sure miner mellem Henrik Søndergaard og de andre deltagere fra programmet. Og selvom han kom skidt fra start, ser han tilbage på sin tid på gården, med et smil på læben.

- Det var en fantastisk oplevelse. Jeg vil altid se tilbage på den med positive øjne, og jeg har bestemt ikke fortrudt min deltagelse. Jeg lavede en fejl i starten, der kostede mig i sidste ende, men det er der ikke noget at gøre ved.