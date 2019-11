Hård kritik af populært DR-program: Misbrug af børn!

DR-programmet 'Rollinger på plejehjem' har fået danskerne til at sidde klistret til skærmen den seneste tid. Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for programmet.

Ifølge generalsekretær for Bibelselskabet Birgitte Stoklund er programmet, hvor en række børnehavebørn besøger ældre på plejehjem, nemlig 'umoralsk'.

I et indlæg i Kristeligt Dagblad retter hun en massiv kritik af 'Rollinger på plejehjem', som hun mener udnytter børnene til at fremme de ældres sundhed.

'Det er instrumentalisering af mennesket for åben skærm. Sat på spidsen er det misbrug af børn, iscenesat på statsligt tv,' skriver hun blandt andet i indlægget.

Mål i sig selv

Birgitte Stoklund mener, at mennesker er et mål i sig selv, og at man aldrig må bruge et andet menneske som middel til at opnå et andet mål. Netop derfor kritiserer hun programmets præmis, hvor otte børn i alderen fire-fem år over fire uger skal tilbringe tid på et plejehjem sammen med de ældre mennesker for at se, hvilken effekt det har på dem sundhedsmæssigt.

'Hvordan kan det være umoralsk? Problemet er rammen for programmet: Det er lægens bord. De gamle bliver undersøgt og interviewet om deres tilstand ved starten af eksperimentet. Hensigten med det hele er nemlig at forbedre de gamles fysiske og psykiske tilstand. Det er derfor, børnene skal hen på plejehjemmet. Som et middel til at forbedre de ældres sundhed,' skriver hun i indlægget og fortsætter:

'Der kommer ingen til skade ved eksperimentet. Tværtimod. Både børn og gamle hygger sig. Der kommer endda kyllinger ud af æggene i rugemaskinen. Problemet er, at det vænner os alle sammen til, at det er okay at bruge et andet menneske som middel til at forbedre ens sundhed.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med DR, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få en kommentar fra dem i forhold til kritikken.