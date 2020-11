Hård kritik: - Det er for meget

Selvom Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst er blandt bookmakernes favoritter til at løbe med sejren i 'Vild med dans' og gang på gang har høstet høje point fra de fem dommere, fik piben en anden lyd fredag.

Her fik de hård kritik fra dommerne - især fra Anne Laxholm, der påpegede flere fodfejl hos parret, og dommeren understregede samtidig, at stemningen i dansen simpelthen blev for trist.

Netop den kritik vandt stor tilslutning blandt seerne i Ekstra Bladets liveblog.

'Jeg tror, at seerne efterhånden er blevet trætte af alt det føleri fra Silas og partner. Det er blevet for meget af det gode', lød det fra en, mens en anden fortsatte:

'Silas er altid ude på overdrevet, jeg bliver så træt', lød det fra en anden, mens flere påpegede, at der blev spillet for meget skuespil, og at det virkede for opstillet.

'Stop nu Silas. Det er blevet ALT for teatralsk'.

Artiklen fortsætter under videoen...

Efter musiker-gyser: Nu er det slut

Da Ekstra Bladet mødte Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst efter fredagens dans, tog de kritikken med ophøjet ro.

De var fredag tilbage på gulvet efter en uge væk fra programmet, efter de har været i coronaisolation.

- Det er hårdt at komme tilbage til en slowfox, som jeg synes er svær, og så miste en dag i træningspuljen på grund af isolation. Men jeg er imponeret. Du har haft ja-hatten på, og vi har virkelig arbejdet for at komme i mål. Så det var dejligt, at vi kom videre på den, lød det fra Silas Holst henvendt til Nukâka Coster-Waldau.

- Det var en svær dans. Det giver ikke mening med alt den hæl, tå, drejning, lød det videre fra Coster-Waldau.

Nukâka og Silas tager dog ikke kritikken så tungt. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Melankolsk dans

Parret tog også kritikken fra Anne Laxholm i stiv arm.

- Jeg synes, det var meget fagligt. Jeg betvivler ikke, at Anne Laxholm har ret i det, hun synes. Det skulle ikke undre mig, hvis der er smuttet en hæl eller en tå på et tidspunkt, sagde Silas Holst og blev suppleret af Nukâka Coster-Waldau:

- Jeg synes, jeg gjorde det rigtigt, men hvad ved jeg. På et tidspunkt hang Silas fast i min kjole med hælen. Det kan man ikke gøre så meget ved.

- Anne Laxholm sagde, at det blev for trist - hvad tænker I om det?

- Den historie, vi havde valgt, og som vi gerne ville være tro imod, den handler om et par, der ikke kan nå hinanden. Det kan jo ske, og det synes vi passede rigtig godt til musikken. Der kom smerte i den, som vi ikke havde planlagt fra starten, men da vi fik sangen, hang det meget godt sammen, sagde Nukâka Coster-Waldau, mens Silas Holst supplerede:

Dommer-fadæse: - Det var ren panik

- Nu skal vi videre til de lidt mere festlige danse. Vi har også haft mange af de der melankolske danse i streg. Nu skal vi danse samba, og det bliver helt forløsende at komme over og lave noget sjov og spas nu.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Parret lagde ikke skjul på, at de var overraskede og meget lettede over, at det ikke var dem, der stod i omdans fredag aften.

- Jeg var sikker på, at vi skulle i omdans. Jeg er virkelig overtroisk, og det er fredag den 13., og jeg havde bare en mavefornemmelse i morges, og det er en svær dans, og jeg er lidt snottet og følsom i dag, sagde Silas Holst og fortsatte:

- Og så synes jeg, at slowfox tit er en melankolsk dans, og det har vi så omfavnet, og det tænkte jeg måske ikke faldt i folks smag. Så jeg var ret sikker på, at jeg skulle i omdans. Vi var i hvert fald klar til den, sagde Silas videre og understregede, at han var glad for, at de trods alt slap.

Nedtur for åben skærm: Havde mareridtstanker