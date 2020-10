Hård kritik: - Det var lige til grænsen

Det vakte i den grad opmærksomhed blandt dommerne, da Silas Holst og Nukâka Coster-Waldau fredag aften dansede en noget anderledes tango til nummeret 'Sweet Transvestite'.

Her var Silas Holst nemlig iført stiletter og perleøreringe, mens Nukâka Coster-Waldau var iført smoking, og netop det set-up delte vandene hos dommerne, der blandt andet diskuterede, hvorvidt det var 'klædeligt' og samtidig kvitterede med langt lavere point til parret end de seneste uger - nemlig 26.

Kritikken fik efterfølgende Silas Holst til at gå til tasterne på sin Instagram-profil. Her langede han ud efter, at dommerne diskuterede parrets udseende, og om det var klædeligt eller ej.

Da Ekstra Bladet fangede Marianne Eihilt umiddelbart efter fredagens show, lagde hun ikke skjul på, at hun selv havde været i tvivl om, hvad hun skulle mene om parrets præstation.

- Han (Silas Holst, red.) går jo lige til grænsen med det show, de laver. Det var lige til grænsen og måske også over. Jeg havde det sådan bagefter, at jeg var glad for, at jeg ikke skulle kommentere lige med det samme, for jeg havde faktisk behov for lige at tænke over, om jeg var vild med det eller ej, sagde hun og fortsatte:

- I det hele taget er jeg vild med den kreativitet, Silas har, og det er dejligt, at Nukâka er med på idéen, for det kræver det også, når man skal danse med Silas, for det er jo det, han er så god til, og som han er kendt for, sagde hun videre.

Silas Holst og Nukâka Coster-Waldau fortolkede tango på en noget anderledes måde. Foto: Mogens Flindt

Med på ja-bølgen

Alligevel tog det lidt tid, før Marianne Eihilt gjorde op med sig selv, om hun kunne lide det noget anderledes look, som parret præsenterede.

- Nogle gange tager man en chance og går til grænsen, men det kan jeg egentlig også godt lide. Når jeg gav et seks-tal, så havde det ikke noget at gøre med, om de dansede for meget show eller ej, for der var tango i det, og det var mere det her med en helt anden holdning og et helt andet look, og jeg synes, der var noget med holdningen, der kunne være bedre, sagde hun og fortsatte:

- Så jeg hoppede egentlig med på ja-bølgen. Men jeg kan godt forstå, at man kunne sige nej til det.

- Silas langer ud efter, at man overhovedet diskuterer, om det er klædeligt eller ej - hvad tænker du om det?

- Som dommere er vi vant til at se standard-latin, og seerne ser meget show-delen og løft. Så når vi skal kommentere noget, er det meget det klassiske. Det er meget vores opgave bag bordet, sagde hun og fortsatte:

- Jeg kan godt lide, at der kommer noget sjovt ind over. Det er en ren befrielse, at man kan putte nogle andre ting ind i koreografien, som bryder det. Jeg har ikke så meget imod det, og det er fedt, man prøver grænser af. Men når alt kommer til alt, så er det dansen, det handler om.

Parret langede ud efter dommerne og deres kommentarer umiddelbart efter programmet. Foto: Mogens Flindt

Britt Bendixen var en af de dommere, der var kritisk over for parrets koreografi, og det holdt hun fast i efter showet fredag aften.

- Silas er meget dygtig, men det var ikke ligeså interessant i aften, som det plejer at være, sagde hun og fortsatte:

- Og så sagde jeg jo det her med stilletterne. For jeg synes ikke, at han dansede ligeså godt i de høje hæle. De har måske villet skabe en følelse, som vi ikke har følt, men det må betyde, at de ikke har fortalt det godt nok. De ramte mig slet ikke i dag, selvom de er fantastiske dansere, lød det fra Bendixen.