Hård kritik: - Uheldigt!

TV2 har modtaget kritik for at lade finalisterne i 'X Factor' synge coversange. Den kritik er årets vinder, Alma Agger, dog ikke enig i

Da årets 'X Factor'-finale rullede over skærmen lørdag aften, skete det ikke som vanligt med originale finale-numre, som var blevet produceret specielt til 'X Factor'-finalisterne.

TV2 havde nemlig besluttet, at årets finalister skulle fortolke covernumre i stedet for sange skræddersyet til dem, og den beslutning var ikke lige populær hos alle.

I Ekstra Bladets livedækning af finaleshowet væltede det bogstaveligt talt ind med kommentarer fra vrede og undrende seere, der ikke forstod, hvorfor de tre finalister, Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann sang velkendte sange i stedet for deres egne, og at de blev præsenteret som 'finalisternes egne udgivelser'.

Hård tid venter Alma

- I år er der blevet sunget covernumre i samtlige seks liveprogrammer, og numrene er blevet præsenteret på samme måde i alle programmer, uden det tidligere har givet anledning til tvivl. Det der måske forvirrede nogle i går, var, at vindersinglerne tidligere år har været nyskrevne sange, og det var de ikke i år, lød begrundelsen fra Dorte Borregaard, som er underholdningsredaktør på TV2.

- I år har vi i samarbejde med Sony besluttet at lade finalisterne udgive et covernummer i forbindelse med finalen for at give dem bedre tid og mulighed for senere at vælge deres eget materiale og finde deres stil. Det er en proces, som tager tid, sagde hun videre.

Alma Agger synes, det var en fornøjelse at synge covernumre i finalen. Foto: Philip Davali

Helt vildt fedt

Da Ekstra Bladet mødte Alma Agger søndag efter finalen, fortalte hun, at hun i modsætning til mange af seerne var glad for, at hun havde fået mulighed for at synge et covernummer under finalen.

- Jeg synes argumentet for det er sindssygt godt. Normalt bliver den skrevet på en uge den her sang, og så får vi slet ikke lov til at være inde over, og på mange måder er 'X Factor' for mig et coverprogram. Så jeg synes, det var helt vildt fedt, sagde Alma Agger og fortsatte:

- Vi får tid til efterfølgende at være mere inde over, for det ville være ærgerligt bare at blive påduttet noget. Så er det federe bare at vælge et covernummer, som er et fedt nummer på forhånd.

Går amok over dette øjeblik

Alligevel forstår Alma Agger på sin vis godt, hvorfor nogle seere var i oprør lørdag aften.

- Jeg kan godt forstå, det skabte forvirring. For det var virkelig forvirrende. Det blev omtalt, som om det var vores egen udgivelse. 'Vores helt egen udgivelse', som så er et covernummer. Så det kunne godt være blevet kommunikeret lidt tydeligt. Jeg blev også forvirret, så det var lidt uheldigt, lød det fra Alma Agger, der dog tog det hele med et smil.

'For kedelig'

I kraft af at Alma Agger er blevet et kendt ansigt, efter hun fredag efter fredag har tonet frem på skærmen i forbindelse med 'X Factor', har hun i den grad skullet vænne sig til, at alle har en mening om programmet, men også om hende.

- Jeg synes, folk har været overvejende positive. Jeg synes ikke, der har været noget hate mod mig. Jeg har ikke fået nogen ubehagelige ting, og folk har været virkelig støttende, siger Alma.

Den 20-årige københavner har dog måttet lægge ører til, at flere seere synes, at hendes finaleoptræden var for 'kedelig', og at hun er 'for perfekt' under hendes optrædener, men den kritik tager Alma Agger i stiv arm.

- Hvordan bliver man mindre perfekt, hvis de synes, jeg er det. For jeg er sindssygt perfektionistisk, så det er svært for mig. Jeg øver mig så meget, men jeg laver også sindssygt mange fejl, så det passer ikke, at jeg er perfekt, siger Alma Agger, der er taknemmelig for, at så mange trods alt har valgt at stemme på hende igennem forløbet.

Det så du ikke på tv: Brød grædende sammen

- Det er jeg meget taknemmelig for, og det betyder rigtig meget.

Fredag aften kan du glæde dig til at opleve Alma Agger live her på ekstrabladet.dk, hvor hun giver koncert kvit og frit.