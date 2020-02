Hård realitykamp: 'Bryggen'-stjerner indtager ikonisk tv-program

En ny sæson af 'Fangerne på fortet' kan til april opleves på TV3, som har valgt at genoplive det ikoniske tv-program efter flere års pause.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at ét af de mange hold kommer til at bestå af 'Forsidefruer'-duoen Janni Ree og Amalie Szigethy, som får selskab af Frederik Fetterlein. Det bekræfter TV3 nu, mens det også står klart, hvem de tre realitykendisser skal kæmpe mod.

Modstanderholdet er også fundet i realityverdenen og kommer til at bestå af deltagere fra 'Familien fra Bryggen'. Her er det Stephanie 'Geggo' Salvarli, Cengiz Salvarli og Didde Skjelmose, som også skal prøve kræfter med det franske fort.

Den står på realitykamp i 'Fangerne på fortet'. Foto: Anthon Unger/TV3

Kæmpe drama

Deltagelsen kommer til at skabe store problemer for Janni Ree og Amalie Szigethy, der bliver rygende uvenner under opholdet i Frankrig. Dramaet startede, da de to ikke kunne finde tilbage til deres hotel.

- Hun sagde, jeg skulle gå efter hende, og vi endte med at gå i to og en halv time, og så sagde jeg til hende, at jeg jo havde sagt tidligere, at det var den forkerte vej. Så begyndte hun bare at råbe og sige, at jeg ikke var hendes veninde. Og så begyndte jeg at råbe og sige, at hun var for dum, forklarede Janni i den seneste sæson af 'Forsidefruer'.

Amalie havde dog en anden udlægning af sagen, da Ekstra Bladet talte med hende.

- Der er jo to vidt forskellige sider af sagen, i forhold til hvad der skete, og sådan er det jo med alle konfliker. For mig at se var jeg bare en god veninde, der tog min telefon frem og forsøgte at finde vej. Jeg tog så fejl, men det kan ske for alle. Jeg gjorde det virkelig i bedste mening, og Janni var ret beruset, så jeg ville bare prøve at finde vej for os, forklarede Amalie og fortsatte:

- Desværre endte det så med at blive noget ganske forfærdeligt, og Janni blev bare super vred over, at jeg ikke kunne finde vejen. Det kan godt være, at hun på et tidspunkt spurgte, om det var den rigtige vej, hvor jeg valgte at stole på GPS'en, men det var ikke, fordi hun selv tog sin telefon frem og prøvede at hjælpe med at finde vejen. Så hun overlod det faktisk til mig, og derfor kan jeg slet ikke forstå, hvorfor hun blev så vred.

Siden er forholdet dog blevet bedre, og i januar fortalte de til Ekstra Bladet, at de har lagt dramaet bag sig.

Hvordan de - og 'Familien fra Bryggen'-holdet - klarer sig på Fort Boyard, kan du se på TV3 til april.

Det er allerede blevet afsløret, at den tidligere håndboldspiller og -træner Lars Rasmussen, håndboldspilleren Kristina 'Mulle' Kristiansen og 'Den store bagedyst'-deltageren Micki Cheng også deltager. De skal kæmpe mod 'Vild med dans'-duoen Morten Kjeldgaard og Michael Olesen samt tv-værten Sofie Østergaard.

Joachim Boldsen og Camilla Ottesen skal styre løjerne som værter, mens Anders Lund Madsen indtager rollen som vismanden i tårnet.

