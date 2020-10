Hård start: Hildas smertehelvede

Programmets 'grand old lady' glæder sig over, at kroppen er ved at vænne sig til dansen. I starten kom hun nærmest kravlende til træning og måtte benytte sig af isposer

Det kan være en stor omvæltning pludselig at skulle træne dans på et niveau, så man kan være konkurrencedygtig i 'Vild med dans'.

Det kan 74-årige Hilda Heick skrive under på, men hun er gået til opgaven med oprejst pande, fortalte hendes dansepartner, Michael Olesen, efter programmet, da Ekstra Bladet mødte dem.

- Jeg synes, Hilda er et fantastisk bevis på, at man kan danse, uanset hvilken alder man har. Det handler bare om at komme ud og gøre det. Hilda har hele tiden haft et stort ønske om at lære at danse rigtigt, og det har jeg sgu kunnet mærke. Du har simpelthen knoklet, du har givet den gas, og du har haft ondt mange steder, fortalte Michael Olesen, hvilket Hilda Heick i den grad erklærede sig enig i.

- Ja, det har jeg. Jeg har haft isposer på hist og pist, indrømmede hun.

Hilda Heick forklarede dog også, at det er bedre nu.

- Jeg kunne mærke, at min krop havde det en del bedre i dag end for fire uger siden, da vi startede. Der kom jeg nærmest kravlende. Nu har jeg det skønt og glæder mig allerede meget til næste dans og næste igen, hvis vi kommer så langt.

I starten kom Hilda Heick nærmest kravlende til træning. Foto: Mogens Flindt

- Michael, har du prøvet før, at en nydanser får isposer på?

- Ikke så tidligt. Man må også bare sige, at man kan ikke lægge skjul på en alder. Det gør, at nogle muskler tager lidt længere tid om at komme i gang, og det har Hilda også kunnet mærke i starten, at hendes hofter og hendes led har skullet smøres lidt mere for at blive vækket til live igen, svarede Michael Olesen med et smil og tilføjede:

- Men dér hvor det er så sejt, det er, at du har aldrig nogensinde givet op. Du har sagt; 'Jamen, så er det dét, vi må gøre'. Og prøv at se resultatet.