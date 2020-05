Hård tid venter Alma

Alma Aggers musikalske projekt begynder i dag, fastslår Ankerstjerne. Og det er op til Alma Agger selv at få det til at lykkes

Alma Agger var ét stort smil, da hun vandt 'X Factor', men hvis hun tror, at hendes lykke dermed er gjort, kan hun godt tro om igen.

Hun har nemlig fortalt, at hun ønsker at give musikkarrieren et skud, og hvis man spørger Lars Ankerstjerne og Oh Land, så er det først nu, det rigtige arbejde begynder. Og det bliver ikke let.

Direkte adspurgt, hvor langt han tror Alma Agger kan nå, svarer Ankerstjerne køligt:

- Det aner jeg simpelthen ikke.

- Det, der er meget, meget tydeligt, er, at det kommer an på arbejdsmoralen. Det kommer an på, hvad man er bygget af - for talent og charme, stil og udtryk, de ting kan være på et meget lille sted, hvis man ikke går ud og fucking jagter den.

Ankerstjerne arbejder som producer og sangskriver tæt sammen med navne som Rasmus Seebach og Burhan G, så det er ikke en gættekonkurrence, når han kloger sig på, hvad der kræves for at få succes.

Han fremhæver Citybois, der netop slog igennem i 'X Factor', som et godt eksempel.

- Citybois er et meget smukt eksempel. Jeg kan ikke give den nok op for Citybois. Dét skal man være bygget af. Man skal være klar til at tage afslag på afslag, modgang på modgang, irriterende overskrift på irriterende overskrift, men stadig rejse sig op og være dén. Hendes projekt starter i dag, siger han.

Lars Ankerstjerne fremhæver Citybois som nogle med den rette mentalitet. Foto: Mogens Flindt

Oh Land, der selv har oplevet meget succes som sangerinde, mener dog, at sejren i 'X Factor' er et pejlemærke for, at hun i hvert fald har en vigtig del af grundpakken fra start; at folk kan lide hende.

- At vinde 'X Factor' er en rimelig god indikator for, at man har noget, der kan connecte med folk. Om man så vælger at bruge det, gå videre med det og tage det hårde arbejde videre er op til en selv, siger Oh Land og tilføjer:

- Men man får i hvert fald rimelig meget foræret i form af kontakter og inputs fra nogen, der faktisk ved, hvad det vil sige. Så hvis man vil, skulle man nok kunne klare den, vil jeg mene.

- Hvis du skulle give Alma tre gode råd, hvad skulle det så være?

- Så ville det være at følge hendes egne instinkter først og fremmest. For ude i den virkelige verden får du ikke ros på den måde, som du får her fredag efter fredag i lange baner. Der må du selv være din egen cheerleader og hive dig selv op, når du er træt, uinspireret og når du tvivler på dig selv, siger Oh Land.

- Det er sådan set det eneste råd, jeg gerne vil give: Du skal blive ved med at hive dig selv op. Hvis du vil det her, må du blive din egen mentor.

Ankerstjerne mener også, at det hele nu er op til Alma Agger selv. Og der kan hun passende gøre brug af det professionelle lydstudie, hun vandt i præmie.

- Det er klart, at publikum bestemmer alt i sidste ende. Vi lever alle sammen - os gøglere - på publikums nåde, men det afhænger sgu hvad, hvad hun er lavet af, siger han.

På fredag kan man få en forsmag på det, når Alma Agger optræder live på eb.dk.