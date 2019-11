Hårdtslående Coco: Lammere til Mikkel

Coco O. er åbenbart ikke bange for at slå på en stærk eks-bokser

Sangerinden Coco O. skal måske overveje at anskaffe sig en sandsæk at hamre løs på mellem de mange og lange dansetimer, nu hvor Mikkel Kessler er ude af 'Vild med dans'.

Den 32-årige musiker er pænt godt tilfreds med, at det lykkedes hende at kyle bokseren ud med et direkte knock out fredag aften, og det er også noget af en bedrift, når man tænker på, at 40-årige Kessler er tidligere dobbelt mester super-mellemvægt.

Knock out til Kessler

- Det føles fantastisk. Girlpower, griner Coco. O.

De to nydansere, der fredag aften havnede i omdans mod hinanden, har under dansetræningen udviklet et særligt bånd - et halvvoldeligt et af slagsen faktisk.

- Jeg kommer til at savne et give ham nogle lammere i træningslokalet. Han er den eneste, der kan klare det, siger Coco O og skynder sig at undskylde overfor sin dansepartner, Morten Kjeldgaard.

Mikkel Kessler er blid som et lam, fortæller Coco O.

Han virker til gengæld ret tilfreds med, at det er Mikkel Kessler, det er gået ud over og ikke ham selv.

- Det er godt, vi har trænet på samme tidspunkt, for så har de kunnet stå og knock oute lidt på hinanden, siger danseren.

Trods de mange slag Coco O. har fyret af sted mod Mikkel Kessler, har har aldrig sendt så meget som et lille dask tilbage, forsikrer Coco O.

- Nej! Han er blidt som et lam. Mikkel er min største fan. Han er altid så opmuntrende, siger Coco O.

