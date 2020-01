Haglet ned i 'Løvens Hule': Fortryder intet

Der var ingen investering at hente for Jakob og Ann Sofie Forssling, da ægteparret torsdag aften trådte ind i 'Løvens Hule'.

Her pitchede de opfindelsen Caffi, et kaffefilter til stempelkander, så man undgår grums i koppen og letter rengøringen efterfølgende. Men løverne var langt fra imponerede.

Alle fem var rystede over, at Jakob og Ann Sofie Forssling værdisatte deres virksomhed til 20 mio. kroner, selvom salget endnu ikke er stukket af i de ni år, firmaet har eksisteret. I 2016 omsatte virksomheden for en halv mio. kroner, men ellers har omsætningen været lav, indrømmede Jakob Forssling i afsnittet.

Afvist i 'Løvens Hule': Nu stikker det helt af

Den lave omsætning forsvarede parret med, at de har arbejdet ved siden af og ikke har arbejdet fuld tid med salget af Caffi. Men det fik især Jesper Buch op i det røde felt.

- Sidder jeg her for at skabe venskaber eller for at lave en god forretning? spurgte Jesper Buch og tog en tår af sin kaffe, mens ægteparret gættede på, at han vil lave en god forretning.

- Jeg sidder her på grund af begge dele. Men der er én stor udfordring her. Jeg kan ikke investere i venskab, for I forsøger at tage røven på mig, allerede inden vi er gået i gang. Punkt to er, at jeg ikke investerer i penge i jer, for det er en dårlig forretning. Jeg er fuldstændig sat af. Skulle jeg smide én mio. kroner efter et projekt, der ikke engang er fuldtids? Så tager I sgu da røven på mig. Jeg er ude, fortsatte han.

De andre løver fulgte gjorde det samme, og Jakob og Ann Sofie Forssling måtte forlade 'Løvens Hule' uden en investering.

Brød sammen i 'Løvens Hule': - Vi tilmeldte os kun for PR

Løverne reagerede ikke, som Ann Sofie og Jakob håbede, da de havde præsenteret produktet. Foto: Per Arnesen/DR

Fortryder ikke

Ekstra Bladet har talt med ægteparret omkring deltagelsen, og selvom løverne gik hårdt til dem, så havde de en god oplevelse.

- Det var utroligt sjovt, og det var sjovt at se, hvordan sådan en udsendelse foregår. Ja, løverne stillede nogle kritiske spørgsmål, men det var jo ikke onde mennesker, vi stod overfor. Så det var en positiv oplevelse, selvom vi ikke fik en investor, siger Ann Sofie Forssling.

Især værdiansættelsen på 20 mio. kroner fik ægteparret masser af kritik for. Men den står de stadig ved den dag i dag, fastslår de.

- Vi var klar over, at vi kørte lige på grænsen af et eller andet. Men vi gik ind med et mål om at få en investering med hjem og med den helt klare indstilling, at værdiansættelsen var den rigtige. Vores markedspotentiale er utroligt stort, og det fik vi aldrig rigtig lov til at brænde igennem mod under udsendelsen, siger Jakob Forssling.

- Vi synes stadig, at den er korrekt - med det forbehold, at vi aldrig har værdisat en virksomhed, så vi har ikke erfaring i, hvordan man kigger på potentiale og selve værdien af en virksomhed, siger Ann Sofie Forssling.

Kæmpe krise efter 'Løvens hule': Serveren gik ned

Derfor fortryder de heller ikke, at de bad om så mange penge, og der er ikke noget, de ville lave om, hvis de fik muligheden.

- Det er svært, for vi er ret enige om, at vores værdiansættelse var fornuftig. Og med det i bakspejlet er det jo svært at ændre ret meget, for vi kom jo aldrig videre ind i drøftelsen af produktet og virksomheden, siger hun.

- Vi havde ønsket, at dialogen havde handlet noget mere om produktet og virksomheden end værdiansættelsen.

Vil indtage verden

Som ægteparret også sagde i programmet, så føler de, at de har et enormt potentiale på verdensplan. Men nu handler det om, at det skal realiseres.

- Forhåbningen var jo ikke bare, at vi tog hjem med en million på bankbogen - men rent faktisk, at vi havde fået en investor med hjem, som vidste mere om markedsføring, end vi gjorde, siger Ann Sofie Forssling og fortsætter:

- Det er et af de punkter, hvor vi må indrømme, at det ikke er vores stærkeste side. Men når det så er sagt, så er vi i løbet af efteråret gået i gang med at lave nogle videoer og reklamer på Facebook - både i Danmark og USA. Og det har vi tænkt os at skrue lidt op gassen på.

Hård kamp i 'Løvens Hule': - Det gjorde virkelig ondt

Ægteparret er ikke afvisende overfor at få en investor ind, hvis den rette melder sig på banen. Og de slår fast, at det bestemt er planen, at virksomheden skal være deres fuldtidsarbejde, hvis omsætningen en dag bliver stor nok til det.

Om deres store drømme bliver realiserede, vil tiden vise. I 2019 omsatte de ifølge dem selv for et sted mellem 400.000 og 500.000 kroner, og i 2020 forventer de en omsætning på to mio. kroner.