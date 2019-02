Haglet ned: 'X Factor'-gangstere svarer på kritikken

De to gangster-rappere fra Sønderborg, Bea og Maria, er videre i 'X Factor'.

Det står klart efter fredagens ’5 Chair Challenge’, hvor de fik én af kun tre ledige pladser. Dermed mangler de kun ét trin på stigen, nemlig bootcampen, før de kan gøre klar til liveshows foran hele Danmark.

De to 18-årige piger var udsat for massiv kritik efter deres audition, fordi de fortalte om, at de kom fra 'ghettoen' i Sønderborg og krævede, at folk holdt afstand. De havde en attitude, som passede dårligt med den danske jantelov, hvilket førte til en stormflod af latterliggørelse på sociale medier.

- Vi fik meget opmærksomhed. Både det positive og negative. Det skal folk bare gøre, vi nyder bare os selv, siger Bea og Maria, da Ekstra Bladet fanger dem over telefonen.

- Hvordan var det at opleve?

- Det er ikke noget, vi tænker over. Folk snakker uanset hvad. Man må bare tænke, at når man er samtaleemnet, så har man opnået noget, der er større end dem, fortæller Maria.

Maria og Bea på scenen ved '5 Chair Challenge'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Mikrofonproblemer

Hun og Bea har rappet sammen i to år. Men fredagens '5 Chair Challenge' var første gang, de rappede med en mikrofon og lyd i ørerne. Det gav visse udfordringer, som de også nævnte i programmet.

- Det var tekniske ting, der var svært. For eksempel at man skal holde mikrofonen helt ind til munden. Hvis man holder den lidt væk, så fucker man det op, forklarer Maria, der bliver suppleret af Bea.

- Og man hører sin egen lyd igen på en måde. Det er lidt svært. Det var vores første gang på en scene.

Selv om det ikke var så let, som det kan se ud hjemme i stuerne, så var det dog en fed oplevelse, understreger begge.

- Det var ligesom en drøm. Vi følte os lidt nervøse i starten, men så kom publikum med, og så kørte det bare derfra.

- Hvordan havde I det med, at jeres mentor Oh Land fjernede to stole, så der kun var tre at kæmpe om?

- Jeg tror ikke, vi gjorde os så mange tanker. Vi gjorde det bare.

Fejret på den gyldne måge

- Hvor har I den høje selvtillid fra?

- Det er ikke selvtillid. Det er selvværd. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg tror bare, vi står ved, hvem vi er. Det er der ingen grund til at undskylde. Vi tør at stå ved vores holdninger. Vi har altid vidst, at vi er gode. Vi skulle bare bevise det. Giv os en mikrofon og giv os en scene, så leverer vi, siger Maria og Bea oveni hinanden.

De understreger, at deres attitude ikke er påtaget. Den er ægte.

De to gangstere fra Sønderborg kan så småt skimte de eftertragtede pladser ved næste måneds liveshows. Og det blev fejret med manér.

- Vi tog på McDonald’s bagefter. Vi havde det bare godt. Vi følte, vi havde fuldført, nået målet og leveret det show, vi ville.

