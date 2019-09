Halleluja! Nu bliver det frækt

Så sker der endelig noget.

'Ex on the Beach' tog tv-Danmark med storm, da det samlede den danske ungdom og viste den frem fra dens mest festlige side.

Gennem to sæsoner bliver der scoret, horet og festet, så de fleste seere må have haft svært ved at følge med. Inden den tredje sæson skiftede man Mauritius ud med Grækenland, om det er årsagen til, at de første par uger har været blottet for seksuelle eskapader skal være usagt. Men efter den slappe start er der nu omsider ved at komme gang i villaen, hvor produktionen i et hidsigt tempo har haft travlt med at skifte start-castet ud.

I aftenens afsnit er der endelig noget for husarerne, når René Hoffbeck og Tessie Skovly begynder at kæle på lagnerne.

- Skal jeg kysse dig, spørger Tessie, imens de ligger på lagnerne, hvilket René, der er håbløst forelsket i Tessie, selvfølgelig siger ja til.

I sæsonens seks første afsnit har Tessie hygget sig med at gøre René kåd for derefter at trække sig igen af den simple årsag, at følelserne ikke har været gengældt. Men med kysset gør hun klar til næste fase, da hun i minimal påklædning hopper op på ham.

Foto: Screendump/Dplay

- Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal tænke. Jeg har det så vildt over, at Tessie sidder og råsnaver og dryhumper mig. Det er jo gaven. Ej, hvor er det dejligt, siger René.

- Jeg er også trængende i denne her villa. Og det er svært at lade være med at gøre noget som helst, siger Tessie.

Se i videoen over artiklen om der kommer sex i aftenens afsnit, eller om stakkels René bliver snydt igen. Hvis du hellere vil vente, kan afsnittet ses i aften klokken 22 på Kanal 4.