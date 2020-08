'Hammerslag'-opfinder kommenterer ændringer

- Måske var det mere på sin plads at opfinde et helt nyt boligprogram, siger 'Hammerslag'-legenden Frode Munksgaard

DR's populære boligprogram har gennem årene haft mange forskellige værter.

Programmets første vært og opfinder af konceptet hedder som bekendt Frode Munksgaard, og han er ikke ubetinget tilhænger af de seneste ændringer af det velkendte koncept, der siden sæsonpremieren mandag aften er blevet heftigt debatteret og kritiseret.

Tina Müller er ny vært på 'Hammerslag'. Foto: Jamal Christensen/DR

- Fornyelse er som regel en god idé - også i 'Hammerslag'. Det har man set tidligere, men når man laver ændringer, der er så store som de her, så skal man passe på, at man ikke kommer til at sælge en kendt vare som 'Hammerslag' med et indhold, der ikke svarer til forventningerne, siger 70-årige Munksgaard til Ekstra Bladet og tilføjer, at han frygter, at det i værste fald kan føre til seerflugt fra det ellers succesfulde og langtidsholdbare koncept, som har været vist siden 1994.

Værter på 'Hammerslag' 1994-2003: Frode Munksgaard 2003-2013: Peter Ingemann 2014-2019: Christian Degn 2020- Tina Müller

Frode gav i 2003 stafetten videre til Peter Ingemann. Foto: D

- Selvfølgelig skal der ske noget, men det her er væsentlig større ændringer end tidligere. Hvis man laver så mange ændringer og samtidig beholder navnet 'Hammerslag', så er der risiko for, at seerne forsvinder. Jeg ved ikke, om det er en redaktør, der lige skal sætte sit personlige aftryk, men så var det måske mere på sin plads at opfinde et nyt boligprogram med en helt ny titel i stedet for at skuffe en hel masse seere.

- 'Hammerslag' er jo mange ting. Det handler både om vores almindelige interesse for boligpriser, der er plads til en god portion nysgerrighed i forhold til, hvordan folk bor, og man kan gætte med derhjemme og være heldig at være bedre en de deltagende mæglere, siger Frode Munksgaard. Foto: Anders Brohus

Den mest markante ændring i det nye 'Hammerslag'-koncept er, at der i stedet for en mangfoldighed af forskellige ejendomsmæglere fra hele landet nu satses på faste mæglerpar.

Og netop den ændring er Munksgaard ikke tilhænger af.

- Jeg synes, det har en stor værdi, at man har mange forskellige mæglere med fra det meste Danmark, og at man kommer godt rundt i landet, når der skal vurderes huse. Det er i min optik noget af det vigtigste i programmet, at man netop ikke har faste mæglere hele tiden, siger Munksgaard og tilføjer:

- Det er vigtigt, med mange forskellige mæglere. Man kan ikke sammenligne 'Hammerslag' med for eksempel 'Kender du typen', hvor man har faste eksperter med generel viden. I 'Hammerslag' vælger man mæglere med stort lokalkendskab.

Eksperterne Lena Dahlgaard og Christian Torp dyster mod Lars Lyng og Kristine Virén. Løjerne styres af Tina Müller. Foto: Kim Næser/DR

- Jeg kan frygte, at man med faste eksperter kommer til at høre alt for mange gentagelser. Man kommer ikke på samme måde langt omkring, men nu skal det jo lige have en chance, og tiden må vise, hvordan det kommer til at gå, men jeg er i tvivl om, hvor vidt det kommer til at holde i længden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DR.