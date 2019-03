Maria & Bea gjorde det igen.

De entrerede scenen med masser af attitude og rap, og danskerne kvitterede ved at sende gruppen direkte videre til næste liveshow. Det skete til trods for, at dommerne var mindre imponerede, end de plejer at være, når gangsterne fra ghettoen i Sønderborg giver den gas.

- Jeg synes, I er rigtig, rigtig cool og autentiske, og derfor er det vigtigt, at det ikke bliver 'MGP' eller 'Voice Junior'. Det er sindssygt vigtigt, at I finder den spirende kvinde frem, lød det fra Thomas Blachman, mens Ankerstjerne savnede lidt.

- I kunne være blevet en vittighed, man har hørt før, men fordi I har øvet jer og vitterlig kan noget, så er I mere end et meme. Jeg ved ikke, hvad det sidste var, det var hjernedødt. Men I er superstjerner. Helt vildt. Men med Nicki Minaj lettede det lidt mere, sagde han.

Han er helt væk, lød det om Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt

Helt væk

Det sidste, som Ankerstjerne henviser til, skete, da Bea hev en violin frem og spillede til tonerne af musikken. Det fik Blachman til at snakke om den tyske komponist Johann Sebastian Bach, hvilket var så langt fra virkeligheden, som man kunne komme.

- Jeg spillede bare til den melodi, der kørte til vores sang, fortalte Bea det fremmødte pressekorps.

Hun blev suppleret af Maria.

- Han er helt væk, haha. Hov, det er sådan noget, man ikke må sige, udbrød hun.

Masser af greatness

Til Ekstra Bladet fortalte de om, hvordan det var at stå på scenen for første gang.

- Det var som at være i sit rette element. Man følte sig hjemme, og vi levede bare i nuet, da vi gjorde det, sagde Bea.

- Hvilke tanker gik der igennem hovedet på jer, da I stod på scenen og gav den gas?

- Ikke så mange ud over at levere. Det var bare greatness, greatness, greatness, der gik igennem hovedet, svarede Maria.

- Dommerne giver jer jo en kommentar med på vejen om, at det ikke må blive for meget MGP. Hvad tænker I om det?

- Man skal jo sige noget negativt, hvis man ikke har andet at sige. Det er fint nok. Vi ved, og Oh Land ved, at vi har gjort det bedste, vi kunne. Så vi er mega stolte, sagde Bea.

Har spillet i 10 år

Det var ikke tilfældigt, at hun hev en violin frem. Hun er nemlig særdeles ferm med det klassiske musikinstrument.

- Jeg har spillet violin i 10 år, siden jeg var lille, og det er en god ting at tage frem. Det står i kontrast til rap, så det havde man ikke forventet, sagde hun.

Adspurgt hvad man så kan forvente sig af dem i næste uge, var Maria klar i spyttet.

- Noget godt.