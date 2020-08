Han er iskold: Ét kys vil smadre alt

22-årige Amil Rafo tøver ikke et sekund, da spørgsmålet falder. Hvis hans kæreste kysser med en anden fyr, så er forholdet forbi.

- Så vil det være slut. Så vil der ikke være noget med mig og Naja, siger han bestemt.

Han og kæresten, Naja Hansen, har tilmeldt sig det kommende realityprogram 'Singletown', hvor kærestepar adskilles og tilbringer en sommer som singler for at finde ud af, om kærligheden nu også er så stærk, som de selv går og tror.

Amil og Naja har sat forholdet på spil i 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Som en del af programmet sendes de som ny-singler ud på dates - eller fristelser om man vil - og Amil ved godt, hvad der er på spil.

- Vi har sat hele vores forhold på spil. For mig handler det om, at vi skal se, om det skal være os to for altid, siger han.

- Hvordan har du det med, at Naja skal på dates med andre?

- Det er lidt mærkeligt. Det er det da. Jeg bliver jo ked af det, når hun skal på date, men vi må se, hvad der sker.

Naja Hansen er kærester med Amil. Foto: Janus Nielsen

- Kunne du finde på at kysse med andre?

- Det må vi vente og se, når det kommer på tv, siger han.

Naja bor i Kolding og han i København. De har talt om at flytte sammen i København, men først skal de teste forholdet i 'Singletown'. Han håber inderligt, at de kan modstå fristelserne.

- Det vil betyde alt for mig, siger han.

Hvordan det går parret i 'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay til efteråret.