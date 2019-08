Han er spritny i 'Vild med dans'

I går blev den sidste kendis-plads i årets 'Vild med dans' besat.

Det var, som Ekstra Bladet skrev, skuespilleren Christopher Læssø, der satte sig på den sidste af de 12 pladser i startfeltet.

Se også: Dansk skuespiller klar til 'Vild med dans'

Nu har TV2 også sat navn på de 12 professionelle dansere, som skal være læremestre for flokken af kendisser, der med garanti får deres sag for.

Der er blevet plads til et nyt og friskt ansigt i dansefamilie. Det sidder på 36-årige Martin Reichhart. Det skriver tv2.dk.

Ifølge tv2.dk har han en mere end 10 år lang karriere som aktiv professionel turneringsdanser, underviser og dommer ved konkurrencer. Derudover har han blandt andet vundet DM i standarddans syv gange som professionel og repræsenteret Danmark ved både VM og EM.

Se også: TV2 afslører: 'Vild med dans' flytter

Ud over at være let på tå, sidder der også et godt hoved på Martin Reichhart. Han har en ph.d. i medicin og har siden 2016 undervist og forsket ved University of Oxford i England.

'Efter mange måneders hemmelighedskræmmeri må jeg ENDELIG fortælle, at jeg er ny Professionel danser i dette års 'Vild Med Dans'. Det bliver en kæmpe udfordring, og en helt ny måde at bruge dansen på – og jeg glæder mig helt vildt! Jeg har fået en lille pause fra forskningen, så de næste måneder står den kun på pailletter og piruetter', skriver Martin Reichhart på sin Facebook-profil.

Martin Reichhart bliver 'Vild med dans'-kollega med Silas Holst, Mille Funk, Michael Olesen, Karina Frimodt, Marc Christensen, Jenna Bagge, Morten Kjeldgaard, Frederik Nonnemann, Mie Martha Moltke, Thomas Evers Poulsen og Asta Björk.

Se også: Britt Bendixen indlagt: Voldsom omgang