Har aldrig haft en kæreste: - Fodrer man den?

Det har været en stor omvæltning for 23-årige Kristian Kjærlund pludselig at blive et kendt ansigt i Danmark på grund af sin medvirken i 'X Factor'.

Fra den ene dag til den anden bliver han nu stoppet på gaden af fremmede mennesker og modtager beskeder fra nær og fjern. Noget, han endnu ikke har vænnet sig til.

Det fortalte 'X Factor'-finalisten, da Ekstra Bladet mødte ham til pressemøde onsdag eftermiddag forud for den store finale i Forum Horsens fredag aften.

- Det har været en kæmpe omstilling det her med, at folk faktisk gerne vil vide noget om mig, og at de er interesserede i mig. Også det der med at blive taget fat i på gaden. Der er så mange generte mennesker, der tager fat i mig på gaden, og jeg er også selv vildt genert, når de kommer. Jeg er efterhånden blevet bedre til det, og folk kommer med så meget kærlighed. Det er bare en dejlig oplevelse hver gang. Så jeg synes egentlig, det har været ret nemt. Men det er mærkeligt det der med, at man lige pludselig skal vise sin personlighed frem for hele Danmark, lød det ærligt fra Kristian Kjærlund.

Ifølge 'X Factor'-finalisten har han også fået mange beskeder på de sociale medier - både fra mænd og kvinder.

- Jeg har fået mange beskeder online. Jeg har forsøgt at svare på dem, men jeg kan ikke følge med. Der bliver mindre og mindre tid for hver uge. Jeg har fuld fokus på 'X Factor' lige nu, og så må jeg vende tilbage og svare folk senere, sagde Kristian Kjærlund og fortsatte:

- Jeg håndterer det (beskederne, red.) meget dårligt. Jeg vil gerne bare fokusere på det her ('X Factor', red.) nu. Og så ved jeg ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det på længere sigt. Jeg har altid været dårlig til det der med at møde folk online til at begynde med. Igen, jeg forelsker mig meget i mennesker i interaktionen med dem, så man kan få en følelse af, hvem man sidder og snakker med. Det er en udfordring online. Jeg er ikke afvisende i udgangspunktet. Jeg er meget large på den måde, lød det fra Kristian Kjærland.

Fredag bliver det afgjort, om det er Live, Benjamin eller Kristian Kjærlund, der vinder 'X Factor' 2019. Foto: Mogens Flindt

Kristian Kjærlund fortæller, at folk ikke holder igen med de lumre tilbud på de sociale medier.

- Jeg fik en besked, hvor der stod 'vil du være kærester' - 'out of the blue'. 'Jeg bliver nødt til at takke nej, sorry. Jeg kender dig ikke', skrev jeg. Der har været nogen, hvor jeg har tænkt, at det virkelig var lige på og hårdt. Men det er meget sødt, lød det fra 'X Factor'-deltageren, der fortsatte:

- Jeg er ikke afvisende for, at der er en kæreste på den anden side.

- Hvad ønsker du dig i en kæreste?

- Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig haft en. Jeg tror slet ikke, jeg ved, hvad man gør med sådan en. Fodrer man den, hvad spiser den? Hvordan underholder man den? Jeg ved det ikke, sagde han med et stort grin og fortsatte:

- Jeg er dårlig til at udpege noget. Selvfølgelig vil jeg gerne have en, der er sjov. Men så igen. Hvad er humor, ikke? Der er mange af sådan nogle ting. Jeg vil have alt det gode, sagde han og understregede, at han 'tager det, som det kommer'.

Kristian Kjærlund ser frem mod 'X Factor'-finalen. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Kristian Kjærlund er det længe siden, han har været på en date eller gjort noget aktivt for at få en kæreste.

- I perioder tænker jeg, at det kunne være meget sjovt. Det er længe siden, jeg ligesom har opsøgt noget. Jeg tror bare, at jeg har omfavnet det helvede, som er singlelivet, som måske ikke er et helvede alligevel. Men det kan til tider være lidt ensomt, lød det ærligt fra 'X Factor'-finalisten.

Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han forelsker sig i mennesker og derfor ikke ved, om han er til piger eller drenge.

Du kan se 'X Factor'-finalen fredag aften klokken 20 på TV2. Her bliver det afgjort, hvorvidt det er Kristian Kjærlund, Live eller Benjamin, der løber med sejren i sidste ende.