Har aldrig haft en kæreste: - Jeg tænkte slet ikke på piger

Brian Kristensen har stadig til gode at prøve at have en kæreste. Det forsøger den 28-årige landmand for første gang i sit liv for alvor at gøre noget ved i tv-programmet 'Landmand søger kærlighed'.

Tv-landmanden er et stille gemyt. Han vil egentlig helst gå i et med tapetet og passe sig selv. Men de mørke aftener, som vi går i møde, er alligevel lidt ensomme, når ens venner er ved at være godt afsat eller ligefrem blevet gift. Derfor håber Brian Kristensen nu, at han kan møde en sød pige.

- Jeg vil da gerne have fejet benene væk under mig. Det kunne da været dejligt at prøve, men jeg tror nu ikke, at det er, som man ser det på film, hvor det slår fuldstændig klik og man finder den eneste ene, siger den sindige jyde til Ekstra Bladet.

Interessen for piger er først kommet de seneste år. Der hvor hans venner begyndte at få mindre tid til sjov og ballade med landmanden, fordi de fandt en at dele livet med.

- Da jeg var 14-15 år tænkte jeg slet ikke på piger. Der gik al min tid med skolen og med at arbejde. Det har ændret sig lidt de seneste fem år. Jeg har da prøvet at være lidt på Tinder, men det fungere slet ikke for mig, siger Brian Kristensen, der heller ikke har haft held - eller fokus - på at finde en kæreste i byen.

- Nej! Når jeg går i byen er det med at andet formål. Så skal vi drenge have nogle øl, griner han.

Forelsket i en pige har Brian Kristensen dog været.

- Jeg var bare for dumt til at gøre noget ved det, erkender han og fortæller, at det faktum, at han i en alder af 28 år endnu aldrig har haft en kæreste på ingen måde er et tabu for ham.

- Det har ikke påvirket mig, så jeg har følt mig forkert. Jeg står ved mig selv, som jeg er. Jeg ved godt, at jeg er genert og tilbageholden. Jeg har altid været noget stille, og det er svært at lave om på sig selv. Det skal der noget af et spark bagi for at gøre, siger han.

Netop det spark gav hans kammerat ham, da han meldte Brian Kristensen til 'Landmand søger kærlighed' efter flere års snakken om det.

Se hvordan det går Brian Kristensen, når han i aftenens afsnit af 'Landmand søger kærlighed' skal på sit livs første date.

TV2 sender 'Landmand søger kærlighed' klokken 20.