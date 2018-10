Har aldrig været forelsket: Kasper jagter kærligheden på tv

I aften tjekker to 21-årige unge mænd ind i 'Love Island'-villaen. På jagt efter den store kærlighed.

Hvis det lykkes, så vil det for den enes vedkommende være første gang, at han bliver forelsket.

- Jeg har tilmeldt mig, fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve at blive forelsket for første gang. Det har jeg ikke prøvet før, fortalte Kasper Thor Vestergaard tirsdag aften. Umiddelbart inden han tjekkede ind i villaen.

- Hvordan kan det være?

- Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare ikke mødt den person, der sparkede benene væk under mig. Jeg har måske heller ikke været klar. Men det er jeg nu, forklarer han.

Kasper har aldrig været forelsket. Men det skal ske nu. Foto: TV3

Sødt smil

Hvis en af pigerne i villaen skal have en chance hos den flotte fyr fra Odense, så kræver det, at hun er udadvendt.

- Derudover skal hun sige sin mening og være smilende. Det er meget vigtigt, at hun har et sødt smil, for det kan jeg ikke stå for. Udseendet er selvfølgelig vigtigt, men for mig vægter personligheden højest. Vi skal trods alt gå op og ned ad hinanden 24 timer i døgnet.

Michel er ligesom Kasper tjekket ind i villaen på Gran Canaria. Hvordan det går dem, kan ses i aften. Foto: TV3

Da der kun går 24 til 48 timer fra optagelserne finder sted, til de vises i tv, så har Kasper allerede set, hvem deltagerne i villaen er. Derfor har han også udpeget sig en favorit.

- Jeg synes, de alle er flotte, der er ikke nogen af dem, der ikke er flotte. Nathalie er min favorit, og jeg synes, Josefine er pæn. Olivias tatoveringer gør også noget godt for mig. Jeg elsker det, men jeg søger ikke en rigtig Amager-tøs, for jeg er ikke selv en bad boy, siger han.

Hvor længe skal der gå inden tv-sex?

Blå badedragt

Sammen med Kasper stempler Michel Christensen ind i programmet. Også han er 21 år, og han har udset sig tre piger, som han umiddelbart finder mest interessante.

- Jeg har et godt øje til Josefine i den blå badedragt og Ida. Olivia har noget i øjnene, et glimt af noget, som jeg tror kunne være meget interessant. Derfra må vi se, om der er kemi. Personlighed betyder meget for mig, så jeg er ligeglad med, om hun er supermodel, forklarer Michel, der understreger, at han deltager i programmet for at finde kærligheden.

- Jeg skal finde dronningen ved min side. Kærligheden, min one and only. Jeg har haft mine swipes på Tinder, og der er ikke nogen, der gider svare mig derinde, så forhåbentlig er de mere medgørlige her, griner han og tilføjer så alvorligt.

- Altså, det er ikke, fordi jeg skriver klamme ting. Det gør jeg ikke.

- I din drømmeverden, hvad sker der så i de første par dage i villaen?

- Så kommer jeg ind, folk tager imod mig med åbne arme, og vi får set hinanden an og får skabt gode relationer på kryds og tværs. Jeg håber, jeg kan være en del af fællesskabet og bidrage med noget godt til min kommende dame og til villaen, siger Michel Christensen.