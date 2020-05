'Ex on the Beach'-parret Amanda Mogensen og Nicklaes Olsen er ramt af jalousiproblemer efter hjemkomsten til Danmark

Amanda Mogensen og Nicklaes Olsen fandt hinanden i tv-programmet 'Ex on the Beach' sæson fire, hvor de blev kærester.

Efter hjemkomsten er parret flyttet sammen hos Nicklaes i Hedehusene, men overgangen fra tv-programmet, der blev filmet i Brasilien, til Danmark har ikke været gnidningsfri.

Det kan man se i det nyeste afsnit af 'Efter Ex', der netop har ramt streamingtjenesten Dplay. Her fortæller Amanda Mogensen sin realitykollega Camilla Thoby om sine kvaler. Hun er nemlig nervøs for, at kæresten kommer til at dumme sig, når han bliver et offentligt kendt ansigt.

- Jeg er en smule nervøs for, at Nicklaes bliver et offentligt menneske, men jeg stoler på ham, siger Amanda Mogensen, der samtidig fortæller, at han allerede har fået tilbud fra andre kvinder.

- Det har han da allerede fået. Det har han sgu da, siger hun.

I samtalen med Camilla Thoby lægger hun ikke skjul på, at hun er frustreret over de tilbud, manden angiveligt får.

- Jeg har det ad helvede til, siger hun.

Da Amanda Mogensen deltog i 'Ex on the Beach' i sæson to, fandt hun sammen med Mikkel Søndergaard, der efterfølgende var hende utro, og hun er derfor bange for, at historien gentager sig, giver hun udtryk for.

Amanda Mogensen fra 'Ex on the Beach'.

Hun er nervøs

Nicklaes, der hænger ud med Asbjørn Nielsen fra selvsamme program, mener dog ikke, at hun tager det så cool, som hun får det til at lyde.

- Selvfølgelig kan jeg styre det, men tro mig, jeg har hørt for det hver eneste dag næsten, at hun er nervøs for det. Og .., siger han og drager et langt suk.

- Det er også bare trættende i længden, for selvfølgelig har jeg ikke tænkt mig at gøre noget.

Han lægger ikke skjul på, at det er ved at blive irriterende.

- Det er irriterende, når man har en kæreste, man bare gerne vil have stoler på en. Jeg forstår godt, hun synes, det er svært, at jeg bliver en offentlig person og alle de ting, men jo - det er irriterende. Det er irriterende, at man hele tiden skal have i baghovedet, at hun ikke rigtig stoler på en, siger han.

Hør Amanda fortælle om sin frygt for kærestens kommende kendisstatus i videoen herunder ...



I den seneste tid har Amanda Mogensen lagt flere såkaldte stories ud på Instagram, hvor hun ikke lægger skjul på, at hun netop nu gennemgår en svær tid.

– Filmen er sgu knækket for mig nu. Jeg er træt af, at der er så mange af jer, der ikke forstår, at jeg bare er et helt normalt menneske. I tror, I har retten til at vide alt om mit liv, og I respekterer ikke, at jeg har det dårligt, sagde hun søndag aften.

Hun har samtidig flere gange opfordret sine følgere til at stoppe med at spørge ind til, om hun og Nicklaes stadig er sammen.

Heller ikke over for Ekstra Bladet har hun ønsket at besvare, om hun og Nicklaes stadig er kærester. Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Nicklaes, men han er ikke vendt tilbage.