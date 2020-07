Har du lagt mærke til denne sjove detalje?

Jennifer Anistons familie-historie har sneget sig ind i et afsnit af 'Venner'

Selvom serien 'Venner' for længst har rundet 25 år, dukker der stadig nye såkaldte 'easter eggs' op, som fans kan glæde sig over.

For nylig har fans af serien bemærket endnu en finurlig detalje, skriver blandt andre Metro.

Det drejer sig om en scene i sidste afsnit af syvende sæson, hvor karaktererne Monica og Chandler bliver gift.

Før brylluppet er Chandler væk, og Rachel og Phoebe går i panik. Oven i gommens forsvindingsnummer er Joey, som skal vie parret, ikke dukket op, fordi han bliver forsinket på et filmset.

Se også: Aniston om genforening: - Vi aner intet

Mens Phoebe leder efter Chandler, sætter Rachel alt ind på at finde en præst, der kan træde i Joeys sted. Ham finder hun ved et græsk-ortodoks bryllup på samme hotel - og her findes også den sjove detalje.

Brylluppet holdes ifølge et skilt i scenen mellem familierne Anastassakis og Papasifakis, hvoraf det første faktisk er Jennifer Anistons originale familienavn.

Navnet Anastassakis er Jennifer Anistons fars familienavn. Foto: NBC

Jennifer Aniston, som spiller rollen som Rachel Green i serien, stammer på sin fars side fra Kreta i Grækenland, og hendes far, skuespiller John Aniston, blev født med navnet Yiannis Antonios Anastasakis.

Hans familie flyttede dog til USA, da han var to år gammel, og her fik han et navn, der klingede mere engelsk.

Nyt afsnit

Er man trods skjulte overraskelser ved at være træt af at gense de gamle afsnit, kan man inden længe nyde et længe ventet genforenings-afsnit med vennerne.

Hvis alt går vel, skal afsnittet filmes til august, og ifølge Variety håber skaberne på en premiere i efteråret.

Se også: Hyldes for kæk sviner

- Først troede vi, at showet højst ville blive en måned eller to forsinket, og nu ser det ud til, at det bliver noget længere end det. Vi satser på at lave det færdigt sidst på sommeren, hvis alt går, som det skal, og vi kan komme tilbage til produktionen, siger den ene af seriens skabere, Bob Greenblatt, til mediet.

Når det er færdigt, vil afsnittet være at finde på streamingtjenesten HBO Max.

'Venner' blev også kendt for de mange elskværdige og somme tider hadede biroller. Her kan du læse, hvad der blev af Gunther, Janice og alle de andre, der var med til at gøre 'Venner' til en succes (+).