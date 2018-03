Har du også undret dig? Derfor dukker et P op på dit tv

TV3 fortæller, at der er klare reglerne for kanalens gøren og laden, og derfor mødes seerne nogle gange af et P, der hurtigt forsvinder igen

Når du ser et program på TV3, risikerer du at blive disponeret for stribevis af reklamer, selv når programmet er i gang, og uden at du nødvendigvis er klar over det.

Se også: Dansk tv-kok: Hvordan kan man smadre en bearnaise så meget?

Når programmer som 'MasterChef' og 'Paradise Hotel' rammer skærmen, sker det med et stort P nederst i venstre hjørne.

Der er masser af product placement i MasterChef. Udover alle dagligvarerne fra Føtex modtages kaffen af Lavazza. Foto: TV3

Der er ingen forklaring, men det forsvinder kort tid efter for blot at vende tilbage efter reklamepausen. P'et symboliserer, at du udsættes for reklame, uden at du nødvendigvis er klar over det.

- Det handler om product placement. Reglerne foreskriver, at det skal synliggøres, når det optræder i et program, så dem følger vi, lyder det i et svar fra TV3s presseafdeling.

Se også: René Difs burger-vogn går rabundus

Alle råvarer er sponseret af Føtex, hvorfor det skal markeres i programmet. Foto: TV3

I et program som 'Paradise Hotel' består det anvendte product placement eksempelvis af tyggegummimærket SB12, der stod klar på deltagernes værelser ved ankomst. Mens P'et i 'MasterChef' dækker over virksomheder som Føtex, der er storsponsor for programmet. Alt fra madkammeret, hvor deltagerne henter ingredienser, kommer således fra dagligvarekæden.

Se også: Dansk tv-kok: Chokerende så ringe maden var

Derudover er kaffen sponsoreret, ligesom gryder og pander kan være det.

De tre dommere i MasterChef; Thomas Castberg, Jesper Koch og Jakob Mielcke. Foto: TV3

TV3 har britisk sendetilladelse og lov til at benytte sig af den skjulte reklame, så længe en række regler opfyldes. Når der optræder product placement, skal det signaleres klart ved et neutralt logo på følgende tidspunkter:

* I begyndelsen af programmet.

* Når programmet vender tilbage efter en reklamepause.

* I slutningen af programmet.