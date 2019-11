Har du også undret dig? Derfor sveder alle i 'Den Store Bagedyst'

Har du også tænkt over, hvorfor deltagerne beklager sig over klimaet i det famøse hvide telt? Redaktøren af 'Den store bagedyst' giver svaret her

- For fanden da, her er varmt.

Sådan lyder en tilbagevendende sætning i 'Den store bagedyst'.

Sæson efter sæson har deltagerne beklaget sig over graderne i det prægtige hvide telt. Og det er da også svært at skjule de piblende sveddråber, når fondanten skal finpudses i kampens hede.

Så hvorfor har Danmarks Radio ikke gjort noget ved de høje temperaturer?

Se også: Færdig som vært på DR-program

Ekstra Bladet har talt med redaktør på 'Den store bagedyst' Søren Olsen. Han fortæller, at varmen spiller en rolle i selve planlægningen af konkurrencen.

- Vi prøver faktisk at forberede deltagerne på bedst mulig vis med hensyn til varmen. Nu er det jo ikke en ting, som vi som sådan døjer med i programmet. Men vi fortæller deltagerne, at de skal overveje, hvordan varmen kan blive udfordrende for deres bageværk. Så vi siger til dem; 'husk, at det kan blive varmt'.

Men hvorfor kan DR ikke med deres licensbetalte kroner give deltagerne bedre vilkår at bage under?

- Jamen, der kan ikke stilles bedre vilkår, end det vi har. Vi har de rigtige ventilatorer, vores udluftning er god, og vi ligger tøris frem, så deltagerne kan holde deres kager kolde. Vi strukturerer konkurrencen således, at et tema som chokolade kan være udfordrende for deltagerne, hvis de fx skal smelte en del. Der spørger vi os selv: 'Kan det her lade sig gøre?'. Derfor har vi det altid med i vores overvejelser i forhold til den hemmelige udfordring blandt andet. Men det er lige vilkår for alle.

Se også: Siger op: Færdig med Timm Vladimir

Kunne det overvejes, at I lod være med at afholde dysten i et telt?

- Nej, det er simpelthen for stor en del af programmets DNA. Det bliver filmet på en slotspark i månederne april, maj og juni. 'Den store bagedyst' er et sommerprogram, der bliver sendt henover efteråret. Hvis vi skulle optage det i en anden periode, ville vejret ikke være så behageligt og flot at filme.

Men mange af jeres deltagere beklager sig over, at det kan blive FOR varmt i teltet?

- Vi gør meget for at imødekomme det, men det sker ikke særlig tit, at de ikke kan holde det ud. Sidste år var en noget varmere sommer, og vi var da også nervøse under produktionsperioden for, at vi måske skulle lave om på nogle af udfordringerne i dysten, for det kunne jo godt gå hen og blive et problem. Men vi gennemførte det jo. I år har det været en mildere sommer, så varmen har ikke været et problem.