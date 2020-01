Har igen fundet kærligheden i Thailand

Det er et år siden, at tv-seerne sidst fik et indblik i hverdagen hos Anders og Torben Petersen, men nu inviterer de enæggede tvillinger fra Holstebro igen indenfor.

Det sker i de to TV2-programmer 'Anders & Torben - tvillingerne og den nye kærlighed'. Det første sendes mandag aften, og her kan man se, at der er sket en del, siden de to sidst var på skærmen. Det fortæller 49-årige Torben til Ekstra Bladet.

- Jeg har fået mig en kæreste, og hende kommer seerne til at se lidt til, siger Torben og fortsætter med at fortælle mere om sin nye kæreste, Nam:

- Vi lærte hinanden at kende gennem nogle fælles bekendte. Jeg fik en venneanmodning på Facebook en aften i april. Så skrev vi sammen i et par måneder, inden vi rejste til Thailand og mødte hende.

I de nye afsnit rejser Anders og Torben til Thailand, hvor Torbens nye kæreste, Nam, fylder 40 år. Foto: TV2

Seerne kommer dog ikke til at se det første møde mellem Torben og Nam, der foregik i sommer.

- Tv-holdet havde ikke lige tid til at komme med derover, da jeg mødte hende første gang. Man ser det ikke på tv, men vi havde først været derovre en måned, og så var vi lige hjemme i tre uger, inden vi rejste derover igen med tv-holdet og var der i to uger, siger Torben, som ikke er i tvivl om, hvad han faldt for ved hende.

- Hun er en ualmindeligt sød pige, og der sidder et godt hoved på hende. Og det synes jeg stadig, griner Torben og fortæller, at hun er 40 år og arbejder med it på et kontor.

Drømmer om at flytte

Seerne har tidligere været med, når Anders og Torben besøgte deres kærester. Dengang var Torben sammen med Mam, men det forhold varede ikke med.

Anders er derimod stadig sammen med Don. Det har de efterhånden været i godt ti år, hvor de har set hinanden én til to gange om året, når tv-kendisserne rejser på ferie.

Anders og Torben drømmer om at flytte til Thailand. Foto: TV2

De vil dog begge gerne være tættere på deres kærester, og derfor planlægger de nu at flytte permanent til Thailand. Det er nemlig noget nemmere end at få de de to kvinder til Danmark.

- Det er ikke umiddelbart realistisk med de regler, der er herhjemme i øjeblikket. Det er et bøvl af en anden verden, hvis en udlænding skal have opholdstilladelse i Danmark. Rent økonomisk er det bedste og nemmeste, at vi flytter derover, siger Torben, der ikke skal tænke længe, da han bliver spurgt, hvad der tiltaler tvillingerne ved landet:

- Klimaet. Vi elsker varme. Og så er det bare hele kulturen, og hvordan folk opfører sig. De er venlige.

Derfor har de været i Thailand for at kigge lidt på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad andre i lignende situation har gjort, når de er flyttet til landet. Det er noget af det, som tv-seerne får lov til at følge med i, når de nye afsnit løber over skærmen.

Du kan se det første af de to afsnit i aften klokken 20:50 på TV2 og TV2 Play.

