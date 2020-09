Har lånt over 100.000 af forældre: 'Far kalder mig svindler'

Med en samlet gæld på 399.000 kroner - mange af dem gået til et dyrt forretnings-eventyr - har den 27-årige landbrugsmedarbejder Åke ikke ligefrem været heldig i sit forsøg som iværksætter.

- Jeg har egentlig bare spyttet pengene ud. Jeg kunne lige så godt brænde dem af, indrømmer Åke.

Hele 111.500 kroner af den store gæld har han lånt af sine forældre.

Og det har haft konsekvenser for familieforholdet.

- Det har vi også haft diskussioner om. Min far kaldte mig bedrager, svindler og skattesnyder, fortæller Åke.

Åke bliver spurgt, hvordan han har det med det.

- Det gør fandme ondt. Min far, han ... Øjeblik, jeg skal lige ..., lyder det fra Åke, der bryder sammen og må gå ud og få lidt frisk luft.

Værten kommer ud til Åke, som forklarer at forældrene betyder meget for ham, og at han godt kan forstå deres frustration.

Med en samlet gæld på næsten 400.000 er 27-årige Åke i store problemer. Foto: Viasat

