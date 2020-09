Har overraskende fobi: - Det er så angstprovokerende

Tv-vært Kristian Bech har angst for at danse. Alligevel har han meldt sig til 'Vild med dans' i år

Når tv-vært Kristian Bech, der blandt andet er kendt fra krimiprogrammet 'Eftersøgt' på Kanal 5 og 'Station 2' på TV2, går på gulvet i 'Vild med dans' i oktober, bliver det med svedne håndflader og nervøse trækninger.

Kristian Bech er nemlig decideret angst for at danse, og netop derfor har han sagt ja til at medvirke i danseprogrammet, hvor han skal danse sammen med den rutinerede danser Mille Funk.

- En af årsagerne til, jeg har meldt mig, er, at jeg aldrig nogensinde har danset, og at jeg altid har haft det skidt med at danse. Jeg dansede til min kones og mit bryllup, hvor det var brudevals. Og ellers har jeg været typen, der smuttede op i baren. Jeg har faktisk også meldt afbud til fester, fordi jeg vidste, der ville blive danset, siger Kristian Bech, da Ekstra Bladet møder ham til pressemøde forud for den nye sæson af 'Vild med dans'.

Ifølge Kristian Bech har hans angst for at danse efterhånden udviklet sig til en fobi.

- Det er lidt en fobi, og det er meget angstprovokerende. Jeg havde det svært med det, da vi skulle træne første gang. Og det kom bag på mig, da Mille spurgte mig første gang, om jeg kunne noget. Der måtte jeg jo sige, at jeg ikke kan noget, siger han og fortsætter:

- Men så stod jeg pludselig der og dansede, og jeg havde det bare så varmt. Jeg ville hellere ud, da jeg var i politiet og ligge og slås med alle mulige demonstranter, eller med tv-verdenen rundt og lede efter forbrydere. Det vil jeg hellere end det der. Det var mere skræmmende at danse, og det tror jeg også er en af grundene til, at jeg har sagt ja, for det er en kæmpe udfordring.

- Men hvorfor udsætte dig selv for det her, hvis du er decideret angst?

- Hvis jeg kan overskride den her grænse, rykker jeg mig også personligt. Det tror jeg, alle har brug for i vores liv. Hvis man kan inspirere andre, der sidder derude, til at gøre noget. 'Hvis ham der tør gøre det der, som er så angstprovokerende for ham, så tør vi også gøre det, vi drømmer om'. Det ville være fedt, siger Kristian Bech, der fortæller, at en del af nerverne er forsvundet, efter han har mødt Mille Funk og trænet første gang.

- Jeg var rigtig nervøs indtil i går, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Jeg er i gode hænder, og Mille har styr på det. Vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, siger en optimistisk Kristian Bech.

'Vild med dans' har premiere på TV2 2. oktober.