Har taget stort skridt i forholdet

Kærligheden blomstrede i den grad imellem landmanden Svend Kirkegaard Hansen på 42 år og Maryna Varkholiak på 30 år, da de var på romantisk weekend i 'Landmand søger kærlighed'.

Da weekenden sluttede, aftalte de at se meget mere til hinanden, efter kameraerne slukkede. Og det har de i den grad gjort.

I dag - et par måneder efter optagelserne er afsluttet - er Svend og Maryna nemlig stadig kærester, og for nylig rykkede Maryna teltpælene op i Brønderslev - to en halv time fra Svends gård i Vestjylland - og flyttede ind hos landmanden.

- Det går godt. Vi er stadig kærester, og hun er flyttet på gården. Hun har boet her siden 10. oktober, siger Svend til Ekstra Bladet og fortæller, at det er dejligt endelig at have en kvinde i huset.

Tv-landmand deler stor nyhed

- Det er da udmærket. Det skal man ikke klage over. Der er blevet lidt mere liv, og vi er stadig glade og forelskede, siger han med et genert grin.

Maryna har fra start ikke lagt skjul på, at hun gerne ville lave en del ting om, såfremt hun flyttede ind på gården. Men en vandskade har dog umiddelbart sat en stopper for de planer indtil videre.

- Lige nu bakser vi med en vandskade i køkkkenet. Vi tager det stille og roligt. Vi skal finde ud af, hvad vi skal have lavet, og så kan det også være, jeg sætter en fod ned, griner Svend.

Svend og Maryna er glade og forelskede. Foto: Anders Brohus/TV2

Passer sammen

I forbindelse med at Maryna og Svend er flyttet sammen, har Maryna fået job på et landbrug i nærheden, hvor hun passer smågrise, mens svend passer gården.

- Det kører bare, og det var nemt for hende at få nyt arbejde. Hun var ude at kigge på et par stykker, og så kørte det bare derfra, siger Svend, der nyder tosomheden på gården.

- Det er klart, at når man er væk fra hinanden og kun ser hinanden i weekenden, så er der jo en særlig gensynsglæde. Men det er også dejligt at se hinanden hver dag, og vi har fundet ud af, at vi passer sammen på et andet plan, og det er også vigtigt. Det gav sig selv at flytte sammen for at finde ud af, hvordan vi passer sammen på den måde. Og jeg tror ikke, hun flytter nogen steder. Hun er faldet godt til, og indtil videre er vi glade, griner Svend.

Svend og Maryna er stadig kærester og glæder sig til en fremtid sammen. Foto: Anders Brohus/TV2

Ifølge Svend har det været en fornøjelse at være en del af 'Landmand søger kærlighed', men det har også været svært at skulle holde forholdet skjult for offentligheden, indtil programmet er løbet over skærmen.

- Jeg havde ikke turdet håbe på, at jeg ville finde kærligheden. Men programmet er jo det største udstillingsvindue, man kan få, og det er dejligt, at det er gået så godt, siger han og fortsætter:

- Det har været lidt mærkeligt at blive kendt og blive genkendt hos købmanden. Men det har været en hyggelig og god oplevelse, siger han og tilføjer:

- Det har været lidt specielt, at vi har skullet skjule det, og vi har skullet gå på listefødder. Men vi er blevet opdaget flere gange, selvom vi har haft kasketterne godt trukket ned over ørerne. Så det bliver dejligt og nemmere at vi ikke skal skjule os mere nu, og at man kan tage derhen, hvor man har lyst.

Nu er det slut

Selvom Svend gjorde sig bemærket i starten af programmet, hvor han som den eneste landmand kun modtog tre breve, har han hele vejen igennem bibeholdt sit positive sind.

- Hvis den rigtige er der, gør det jo ikke noget, at der er få breve. Det må have været skæbnen, der har bestemt, at vi skulle være sammen, siger Svend, der er spændt på, hvad fremtiden byder på for parret.

- Vi tager det stille og roligt. Lige nu har vi masser af tid til hinanden på grund af corona, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.