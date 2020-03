Har vilde krav til mænd: Folk er blevet fornærmede

Louise Jensen synes ikke selv, at hendes krav er specielt slemme og afslører, at hun har fået vidt forskellige reaktioner på sin udmelding

Hvis man skal gøre sig forhåbninger om at score 20-årige Louise Jensen fra Lejre nær Roskilde, skal man leve op til en række krav.

Hun har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at en fyr skal have en god kulør, tatoveringer er en bonus og øjnene skal fange. Derudover skal han have lidt længde i håret, være mellem 180 og 195 centimeter høj og opføre sig som en alfahan.

Han må ikke være for anmassende, når han forsøger at score hende, og han må hverken ryge eller drikke øl, når han er sammen med hende, da det giver en dårlig smag.

Slutteligt må han for guds skyld ikke være jyde.

Lægger man alle disse ting sammen, kan man hurtigt skrive størstedelen af danske mænd ud af ligningen.

- Jeg synes ikke, det er så slemme krav, siger Louise Jensen, da hun gæster Ekstra Bladet.

Louise Jensen. Foto: Janus Nielsen

Her afslører hun, hvilke reaktioner hun har fået, efter den oprindelige artikel udkom.

- Der har været mange reaktioner. Enten er folk blevet fornærmede over det, fordi de ikke lever op til kravene, ellers har folk været mere 'har du set min profil - har du tid på fredag'.

- Jeg vil ikke sige, jeg har fået svinere. I hvert fald ikke direkte, der har måske været nogle kommentarer, men folk har kun skrevet positivt til mig privat, fortæller Louise Jensen i videoen, som kan ses over artiklen.

Louise har pointeret, at det værste, hun kan forestille sig er at være sammen med jyder. Da de ganske enkelt bare er for kiksede. Hør hvilke reaktioner hun har fået på netop den udmelding i videoen.