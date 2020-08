Jakob Mielcke står i spidsen for 'Hell's Kitchen', men hvis man regner med at se en dansk Gordon Ramsay, bliver man skuffet

Det er kendiskokken Gordon Ramsay, der har opfundet og er stjernen i 'Hell's Kitchen'. Når programmets danske udgave i aften får premiere, er det med tv-kokken Jakob Mielcke i rollen som den skrappe køkkenchef.

Da Ekstra Bladet møder ham forud for premieren, fortæller han, at han havde to ufravigelige krav til TV3, der viser programmet, og produktionsholdet, hvis de ville have ham ombord.

- Da jeg blev stillet udfordringen, sagde jeg, at det, jeg havde set og hørt til ham (Ramsay, red.), var, at han var den store bølle i skolegården, man kan ikke finde ud af, om han prøver at gøre folk bedre, eller om han bare generer folk. Han kommer fra en anden tid gastronomisk end jeg, og som type tror jeg også, han er mere 'bully', end jeg er. Jeg er måske mere seriøs, end han er, siger Jakob Mielcke.

Han fortæller, at hans krav netop havde udgangspunkt i Ramsays opførsel, når han er på skærmen.

- Det var vigtigt for mig at sige, at min opgave er at få det bedste frem i de her mennesker. Jeg er med på, at vi har så kort tid, at de værktøjer, jeg skal bruge, er grove, men det handler om at vise deltagerne, hvad der sker, når vi ikke rammer skiven. Så går lortet i stykker, siger han og fortsætter.

- Den anden ting var, at hvis man havde en idé om, at jeg ville svine folk til på baggrund af race, religion, overvægt eller lignende, så var det ikke mig, man skulle bruge. Jeg ville gribe udfordringen seriøst an og se, om jeg kunne forme de her mennesker på så kort tid som muligt.

Gordon Ramsay er sin egen, og det er ikke noget, Mielcke ønsker at efterligne. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Totalt forskellige

Han understreger med en stor, fed streg, at han ikke er den nye Ramsay.

- Stensikkert ikke. De sko hverken kan eller har jeg ambitioner om at udfylde. På alle måder er vi meget forskellige. Madmæssigt, aldersmæssigt, han har også fået væsentligt flere botoxindsprøjtninger end jeg har. Så nej, siger han.

Jakob Mielcke også fast dommer i 'MasterChef'. Foto: Mogens Flindt

Det betyder dog ikke, at det kommer til at være en hyggetjans at være i køkkenet med Jakob Mielcke i 'Hell's Kitchen'. Tværtimod. Han har som erklæret mål at få deltagerne op på et niveau, hvor de vil kunne indtræde i hans eget køkken i restauranten Mielcke & Hurtigkarl, og det kommer man ikke sovende til.

- Der, hvor jeg kommer fra, taler man ikke ned til folk, fordi de er overvægtige, kvinder eller andet. Det synes jeg ikke er relevant, men jeg har en seriøs forventning om, at hvis du skal stå distancen og har valgt at deltage, så kan du ikke komme med dit B- eller C-game. Du må kroge dig fast, hvis du vil med på denne her tur, slår han fast.

Hvordan det lykkes deltagerne, kan ses i aften klokken 20 på TV3 og på streamingtjenesten Viaplay.