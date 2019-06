Hed lagengymnastik: Dansk popstjerne scorer paradiso

Spoiler-alert: Hvis du først har tænkt dig at se det nye afsnit af 'Paradise Hotel' på tirsdag, når det bliver sendt i tv, så skal du ikke læse videre, hvis du ikke ønsker spoilers.

Det er hedt på 'Paradise Hotel' - og dét i mere end en forstand.

I teaseren til det nye afsnit af 'Paradise Hotel' ser man, at 'Paradise'-deltageren Klara Montes og popsangeren Bro, der igen i år står bag titelsangen 'Døgnrytme' og derfor aflægger hotellet i Mexico et besøg, har et særdeles godt øje til hinanden.

Men faktisk har de et så godt øje til hinanden, at de ender med at hygge sig under dynen i det nye afsnit af realityprogrammet, som allerede nu er tilgængeligt på Viaplay.

Her kysser de først i poolen - til stor utilfredshed for Jonass, der har et godt øje til Klara og har kissemisset lidt med hende i smug.

Men flirten med Bro stopper langt fra der.

Bro har nemlig valgt at sove sammen med Klara og hendes partner Kasper, og her bliver der gået til den under lagnerne, efter Kasper er faldet i søvn.

- Det ender med, at vi hygger os lidt, siger Klara til kameraet efterfølgende, mens Bro griner stort.

Bro danner i dag par med Elina, som han mødte under optagelserne til sidste års 'Paradise Hotel'. Foto: Mogens Flindt

Var ikke sammen

Mange seere har, efter afsnittet blev offentliggjort på Viaplay, på de sociale medier undret sig over episoden, eftersom Bro er kærester med realitydeltageren Elina, som han mødte under sidste sæson af 'Paradise Hotel', hvor han også havde et kort ophold på hotellet.

Ifølge Bro var Erina og ham dog ikke sammen, da han drog til Mexico for at være med i 'Paradise Hotel'.

'Mig og Elina var ikke sammen for 8-9 måneder siden, da optagelserne foregik. Elina ville noget andet på daværende tidspunkt, hvilket jeg forstod og respekterede, så derfor var vi ikke sammen på det tidspunkt', skriver han og fortsætter:

'Vi valgte ikke at fortælle nogen om det, da vi ikke gad alt det hurlumhej. TV3 havde så hørt, at vi ikke var sammen og spurgte, om jeg havde lyst til at lave sangen og tage ned og optræde igen. Sooo that's it', skriver han.

Bro får et godt øje til Klara Montes under sit ophold på 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

I opslaget fortæller han dog, at han og Elina er sammen igen den dag i dag og har det godt.

'Vi fandt dog sammen igen et stykke tid efter PH (Paradise Hotel, red.), og ja, vi er sammen den dag i dag, no worries', afslutter han.

Også Elina har delt opslaget på sin Instagram og opfordrer sine fans til at læse det, inden de kontakter hende om episoden.

Torsdag aften delte han endnu et opslag, hvor han kommenterede episoden.

'Da programmet blev optaget, var Elina og jeg ikke sammen. Jeg var sgu trist over det, og jeg lod mig rive med af en af deltagerne. Elina og jeg er sammen den dag i dag. Jeg håber ikke, at mine handlinger har såret nogen og vil give jer et godt råd med på vejen: Hold fast i den, I elsker. Kæmp for det! Et kys er flygtigt, men kærligheden er dyb. Den er svær at finde, så pas på den', skriver han blandt andet.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Bro, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Klara Montes, men uden held.