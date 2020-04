Heftigt drama på tv: - Det var virkelig ubehageligt

- Jeg havde slet ikke set det komme. Jeg synes virkelig, at jeg prøvede mit bedste, siger Jesper Vollmer, der kommer i modvind i 'Over Atlanten'

Jesper Vollmer fremstår normalt som en rolig og afbalanceret herre. Sangeren Wafande har dog en noget anden opfattelse af den 45-årige kok.

Det kommer frem i 4. afsnit af 'Over Atlanten', hvor det ikke kun er på havet, at bølgerne går højt.

Wafande lægger ikke fingre i mellem, da han kritiserer Jesper Vollmer for at være for bestemmende og kommanderende overfor resten af besætningen. Se klippet herover.

Jesper Vollmer blev mildt sagt overrasket over at lægge ører til sangerens svada. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var virkelig ubehageligt. Jeg er ikke vant til at gøre noget, som folk ikke bryder sig om, siger Jesper Vollmer.

Bredsiden fra Wafande ramte Jesper Vollmer, der var dårlig af søsyge.

- Jeg havde slet ikke set det komme. Jeg synes virkelig, at jeg prøvede mit bedste, selvom jeg var skidt. Jeg kunne jo ikke bare læne mig tilbage. Jeg var nødt til at finde ud af, hvordan vi fik lavet mad til 16 mennesker tre gange dagligt. Det var så fedt, at Julia (influenceren, Julie Sofia, red) var på, for jeg var selv meget stresset over, at jeg ikke kunne være mere i køkkenet, siger han.

Den verbale øretæve fra Wafande blev bakket op af hans skibs-kammerat, Katerina Pitzner.

- Hun bød ind og bakkede ham op. Anders Lund Madsen blandede sig også. Han sagde, at der var to chefer om bord. Jesper Bank med ansvar for skibet og Jesper Vollmer med ansvar for maden, siger Jesper Vollmer, der ikke lægger skjul på, at hans og Wafandes tilgang til livet på et skib er fundamentalt forskellig.

- Han er til det loose. I mine øjne fungerer det ikke ude midt på Atlanterhavet. Hvis alle håber, at andre gør noget, så sker der ikke en skid. Det har jeg det stramt med, siger kokken, der også blev skældt ud for at sætte skub i rengøringen.

Jesper Vollmer anerkender, at nogle mennesker har det bedst med at være loose og kreative - også bag et komfur.

- Og det synes jeg faktisk, jeg var storsindet nok til at sige til Wafande. At hvis han ville freestyle i køkkenet, så måtte han det. Så måtte jeg bruge min energi efterfølgende til at tælle op, hvad han havde brugt. Det var jo mit ansvar, at der var mad nok til hele turen, siger Jesper Vollmer og forklarer, at han ikke havde købt 50 kilo pasta, så folk kunne slå sig løs i kabyssen.

- Jeg havde lavet en madplan, hvilket i mine øjne er ret praktisk, når der er 3000 kilometer til et supermarked.

Jesper Vollmer fortæller, at fordelingen af de praktiske opgave under turen havde en stor indflydelse på stemningen om bord.

- Det kunne nemt være endt i en reality-råben og skrigen, men det gad jeg ikke gå med på. Og uden at røbe for meget kan jeg vist godt sige, at det aldrig blev rigtig godt mellem flere af os om bord.

3. afsnit af 'Over Atlanten' kan i aften ses på Kanal 5, mens 4. afsnit allerede nu er tilgængelig på Dpaly.