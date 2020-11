Helle Thorning overrasker: - Jeg tør ikke

Forud for fredagens 'Vild med dans' overraskede tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, da hun dukkede op til 'Vild med dans' sammen med sin datter, Johanna.

Hun er i studiet for at heppe på Sara Bro og Morten Kjeldgaard.

- Hun har inviteret os i denne her uge, og så kunne det lade sig gøre. Min datter, Johanne, kender også Sara og Lasse (Saras kæreste, red.). Hun har arbejdet sammen med Lasse, siger Helle Thorning-Schmidt, der har mødt Sara Bro flere gange igennem sit arbejde som politiker.

- Vi kender hinanden. Vi har mødt hinanden igennem flere år, når hun har været på P3. Og så skulle vi bare med. Jeg har fulgt med i mange år, siger Thorning.

Helle Thorning med datteren, Johanna. Foto: Mogens Flindt

Thorning er selv flere gange blevet spurgt, om hun ville være med i 'Vild med dans'. Men flere gange har hun takket nej.

- Man skal jo ikke tale om, hvad man har sagt nej og ja til. Men jeg kommer ikke til at være med i 'Vild med dans'. Jeg tør ikke selv være med. Jeg er blevet spurgt, men jeg tør ikke. Så skal jeg danse for hele Danmark, sagde hun med et grin.

- Men når Lars Løkke skal være med i 'Over Atlanten', kan du vel også være med i 'Vild med dans'?

- Skal han være med i det? Hold da op. Det har jeg faktisk også takket pænt nej til. Jeg tror, jeg ville hænge ud over rælingen, siger hun og afviser, at hun vil være at finde i et tv-program i den nærmeste fremtid:

- Der er ikke noget tv, jeg kunne se mig selv i. Jeg har også meget travlt. 'Vild med dans' kræver også meget tid og energi, men jeg elsker 'Vild med dans', og jeg har kæmpe respekt for dem, der er med. De kunne nok sagtens have brugt os begge, siger Thorning, der dog elsker at danse i private sammenhænge:

- Jeg elsker at danse, og jeg har også gået til dans, da jeg var barn.