Helt gak gak: Sexorgie for åben skærm

SPOILER: Hele tre par ender med at have sex i onsdagens afsnit af 'Paradise Hotel'

I onsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' bliver der for alvor lagt op til drama, når realitystjernen Mariyah får sat gang i aftenens fest, der har temaet 'Bad Boys'.

Festen går ikke stille for sig, og flere af hotellets gæster ender med at dyrke sex med hinanden på kryds og tværs. Når festen slutter, ender Marco og Julie sammen under lagnerne. Det gælder også et andet af hotellets par, Jonas og Emilie.

Det er dog ikke kun hen mod festens afslutning, at gæsterne har sex. Under festen har Anna og Oliver nemlig hed pool-sex.

- Det var en meget vild fest. Jeg havde slet ikke set komme, at Oliver og jeg skulle helt derud, hvor vi havde vores sex-stunt, hele to steder den aften, siger Anna og tilføjer:

- Oliver og jeg havde tirret og drillet hinanden med noget flirteri. Men det var ikke noget seriøst, så det kom meget bag på mig, at vi endte med at have sex. Det var også derfor, jeg ikke var forberedt på, hvad jeg skulle sige til Daniel, og derfor benægtede jeg alt.

Under lagnet hygger Marco og Julie. Foto: TV 3

Efter Anna og Oliver har haft sex i poolen, fortsætter de aftenens eskapader inde på et af hotellets toiletter. Det går ikke Daniels næse forbi, og han kravler derfor ind på værelset for at udspionere dem. Daniel har nemlig ikke glemt sin 'bror' Casper, som Anna havde en flirt med, inden han blev smidt ud af hotellet.

- Da Casper bliver smidt ud, føler jeg, at jeg skal passe på Anna for ham. Så da jeg får øje på Anna og Oliver, der knalder i poolen, bliver jeg sur, siger Daniel til Ekstra Bladet.

Daniel får stoppet den hede seance mellem Anna og Oliver på toilettet, hvilket resulterer i et kæmpe skænderi mellem Anna og Daniel. Anna prøver nemlig ved hjælp af løgne at bortforklare sig ud af den situation, Daniel lige har fanget hende i.

- Jeg havde en idé om, at han måske havde set os kysse, og derfor holdt jeg fast i, at det bare var et kys, siger Anna.

I onsdagens afsnit forsøger Anna derfor ihærdigt at overbevise Daniel om, at hun kun kyssede med Oliver, og at det var af taktiske årsager for at vinde hans tillid. Dog ser man, at Daniel med egne øjne overværer Anna og Oliver have sex.

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor sur jeg er på det tidspunkt og ikke mindst skuffet over hende. Jeg har nultolerance overfor illoyalitet, og det, hun har gang i der, er kæmpe illoyalitet i min bog, siger Daniel til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg hopper overhovedet ikke på hendes løgne. For det første stoler jeg ikke på folk i forvejen, og for det andet så jeg det med mine egne øjne, så ligegyldigt hvad Anna siger, så så jeg det selv.

Det var min mission fra start

Allerede da Oliver tjekkede ind på hotellet, gav han udtryk for, at han syntes, Anna var en attraktiv og lækker pige. Derfor var det også 'tiltrængt' endelig at kunne være sammen med Anna, siger han.

- Missionen var hele tiden at få kylet Casper ud, så jeg kunne overtage hans dame.

Kort tid efter Casper blev smidt ud, fik Anna også hurtigt øjnene op for Oliver. I onsdagens afsnit stiller hun til Pandoras æske ham spørgsmålet om, hvorvidt han vil score hende. I programmet fortæller Anna, at hun stiller ham spørgsmålet, fordi hun gerne vil afvise ham overfor de andre gæster på hotellet.

På billedet ses deltagerne til Pandoras æske. Foto: Nent Group

Anna fortæller til Ekstra Bladet, at der var lumske bagtanker ved det spørgsmål, hun stiller i programmet.

- Jeg stiller Oliver spørgsmålet i Pandoras, fordi vi var begyndt at flirte lidt, og så havde jeg måske fået et godt øje til Oliver, så jeg ville lige teste ham og se om det kunne udvikle sig til et kys, hvilket det kunne, siger Anna til Ekstra Bladet.

Efter programmet blev Anna og Oliver kærester, og det er de stadig den dag i dag.