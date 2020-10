Helt i kulkælderen

- Jeg glemte halvdelen af trinnene.

Sådan lød det fra en frustreret Faustix, da han sidste fredag kom ud fra 'Vild med dans'-gulvet med sin partner, Asta Björk, hvor de sammen havde danset en jive, som langt fra gik efter planen.

Fredag aften sad den oplevelse stadig i ham, da han sammen med Asta Björk atter gik på scenen - denne gang i en street-dance.

Heldigvis gik det meget bedre denne gang, og dommerne kvitterede med gode karakterer og masser af ros.

Derfor var det også en glad Faustix, som Ekstra Bladet mødte umiddelbart efter fredagens 'Vild med dans', hvor seerne stemte parret direkte videre i dansekonkurrencen.

- Det er en kæmpe forløsning. Vi har måttet trække os selv op af det hul, vi selv har gravet, eller som jeg har gravet. For nervøsiteten har spillet så meget ind de andre gange, og det er klart, vi skulle lige i gang, lød det fra Faustix, der fortsatte:

- Nu føler jeg, at vi har fået den optur, der skulle til, for at vi kan få - forhåbentlig - en masse fede uger, sagde han videre.

'Troede ikke på det'

Asta Björk har sagtens kunnet mærke, at Faustix har haft en svær start i 'Vild med dans', og derfor har hun kæmpet for at få sin partner op af det sorte hul af dårlig selvtillid, som han har opbygget.

- Jeg var ikke nede i et hul. Du (Faustix, red.) havde sat dig selv et sted, hvor du ikke troede på det. Det var dejligt for mig i dag at mærke, at du havde en tro på dig selv, og at du vidste, du godt kunne. Det er derfor, jeg blev så stolt, for jeg var bange for, at du ikke ville komme tilbage, lød det fra Asta Björk, mens Faustix fortsatte:

- Det er klart, at når man står og kigger på alle de her dansere, der bare får otte, syv og seks (point, red.), så er det klart, at så tænker man, om man er god nok, sagde han og tilføjede:

- Vi lå ikke i toppen, men jeg er ovenud lykkelig for vores præstation, og jeg går herfra med et smil på læben og en lettelse udover det sædvanlige. Jeg glæder mig til søndag morgen, hvor vi skal i gang igen.

- Hvad gjorde I for at komme op af det her sorte hul?

- Vi øvede og øvede og øvede. Vi har danset denne her dans flere gange, end jeg nogensinde har gjort i 'Vild medd dans', lød det fra Asta Björk.

Hvordan det går Asta og Faustix videre i 'Vild med dans' kan du se fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.