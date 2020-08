Helt ny funktion fra Netflix

Streaming-giganten forsøger at få ubeslutsomme brugere til at tilbringe endnu mere tid bag skærmen

Netflix, HBO og de mange konkurrerende streamingtjenester tester hele tiden nye måder at optimere deres platform på, så de kan få folk til at blive hængende lidt længere, når først de er logget ind på tjenesten.

Seneste skud på stammen er en funktion, der slet og ret hedder 'Play Something', hvilket - som navnet antyder - er en funktion, der helt fjerner behovet for, at de ubeslutsomme seere selv skal bøvle med at vælge mellem de mange film og serier.

Funktionen er ifølge Fox Business netop nu ved at blive testet, men indtil videre kun i USA og på systemer, hvor tv'et er koblet op på Netflix-kontoen.

'Tiger King' er en af Netflix' mest succesfulde dokumentarserier i nyere tid. Foto: Netflix

Udvælgelsen, der finder sted, når man trykker på 'Play Something'-knappen, er dog ikke helt tilfældig, da den benytter sig af brugerens hidtidige Netflix-forbrugsmønster og via avancerede algoritmer forsøger at ramme noget, der er sandsynlighed for vil falde i brugerens smag.

Du vil med andre ord sandsynligvis ikke blive introduceret for 'Smølfernes juleeventyr', hvis du tidligere udelukkende har streamet 'Dracula', 'Hannibal' og 'Too Hot to Handle'.

Sådan ser funktionen - der dog stadig ikke lanceret over hele verden - ud:

Netflix, der med knap 200 millioner brugere er verdens største streaming-udbyder, er de seneste år kommet under pres - blandt andet fra Disney+, der ganske snart bliver tilgængelig for danske brugere.