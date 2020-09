Helt på røven: Risikerer at ende på gaden

- Jeg er på røven, ja.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Karina fra Tommerup på Fyn, da hun får besøg af 'Luksusfældens' eksperter Carsten Linnemann og Kenneth Hansen i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

Alligevel har hun slet ikke et overblik over, hvor galt det egentlig står til med hendes økonomi.

Karina bor i et lejet hus sammen med sin yngste datter og lever en ekstravagant livsstil, selvom hun ikke har råd til det. For eksempel forkæler hun gerne især sin yngste datter med mærkevaretøj og kontanter, som hun kan hygge sig for, og Karina selv nyder at bruge penge på tøj, cigaretter og fastfood.

Se også: Brugte en halv million på stoffer: Nu er han single

- Jeg har været lidt en hønemor - en curlingmor - og det siger nogle af min mindste datters venner også; at hun er et curlingbarn. Min yngste datter er en lidt dyr dame, for hun vil gerne gå i Nike og Gucci og fancy mærker, og det har hun til dels fået lov til, siger Karina, der har taget lån og brugt pengene på sine døtre:

- Da jeg tog lånene sidste år, fik de pænt meget i julegaver. Der var ikke nogen begrænsning, for der var pengene der jo, siger hun.

Eksperterne må hurtigt erkende, at det står rigtig skidt til med Karinas økonomi. Datteren Julie ser chokeret til. Foto: Nent Group Danmark

Som om det ikke var nok, har Karina netop mistet sit job, da eksperterne kommer på besøg, og da de graver i det, viser det sig, at hun har droppet jobsøgningen.

- Jeg kan godt være i tvivl om, om hun ved, hvor en alvorlig situation hun står i, og hvilke fatale konsekvenser den manglende huslejebetaling kan få, lyder det fra ekspert Carsten Linnemann, der blandt andet kalder det 'vanvittigt', at Karina har så lidt overblik over sin økonomi.

Karina er nemlig bagud med halvanden måneds husleje. Selv undskylder hun det med sin arbejdsløshed, men eksperterne kan hurtigt afsløre, at hun for ganske nyligt har fået 22.500 kroner udbetalt, og at der derfor burde være rigeligt med penge til at betale de regninger, som hun lige nu forsømmer.

Se også: Kaldt svindler af sin far: Her er han i dag

- Hun har en samlet gæld på 500.000, der fordeler sig på over 18 forskellige kreditorer og tre privatpersoner. Den består af kontantlån, kviklån, køb af kredit, benzinkort og ubetalte regninger, der er overdraget til inkasso, fortæller ekspert Kenneth Hansen, der sammen med Carsten Linnemann konstaterer, at Karina risikerer at ende på gaden, hvis ikke hun får styr på sin økonomi.

Karina bruger blandt andet mange penge om måneden på cigaretter. Foto: Nent Group Danmark

Eksperterne ser ikke mange andre muligheder for Karina, end at hun flytter et sted hen, der er billigere, og at hun samtidig får solgt sin bil. Men det nægter Karina.

Eksperterne gør det klart for hende, at de ikke kan hjælpe hende, hvis ikke hun skiller sig af med bilen. Men hvad vælger Karina i sidste ende? At få styr på økonomien eller at beholde en bil, som hun ved bliver hendes økonomiske deroute?

Få svaret i 'Luksusfælden' tirsdag kl. 20.00 på TV3 og Viaplay.