Henriette fra 'Gift ved første blik': - Jeg følte mig som en fiasko

Man fornemmer næsten en symbiose mellem Henriette Hansen og Claus Henriksen, der blev 'Gift ved første blik'.

Det rolige nygifte par virker til at have en helt særlig forståelse og respekt for hinanden under deres bryllupsrejse til Letlands hovedstad, Riga.

Henriette og Claus har da også flere ting tilfælles - ud over at de tog sig mod til og meldte sig til kærlighedseksperimentet på DR. De bærer begge på en rygsæk med minder fra deres barndom, der er knap så rare at tænke tilbage på.

Claus Henriksen har tidligere fortalt, at han blev mobbet som barn - blandt andet på grund af sin vægt. I torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' fortæller Henriette Hansen, at hun er ordblind, og over for Ekstra Bladet uddyber hun nu, hvor stor en betydning det har haft for hendes barndom.

- Det fyldte rigtig meget for mig. Jeg skiftede skole flere gange. Især lærerne på den første skole anede ikke, hvad de skulle stille op, siger hun.

Henriette Hansen gik på fire forskellige skoler, og de mange skift fik også sociale konsekvenser for hende.

- Jeg var ikke altid en del af den daglige undervisning - mest i de kreative fag, som meget mere er min hjemmebane. Jeg blev jævnligt taget ud og fik specialundervining. Her skulle jeg forsøge stave mig gennem den ene tekst efter den anden. Jeg er sikker på, at de gjorde deres bedste, men de havde ikke de rigtige værktøjer til at hjælpe mig. Jeg følte mig virkelig som en fiasko, og jeg kom aldrig med i fællesskabet. På det punkt har Claus og jeg virkelig noget tilfælles, siger hun.

Allerede inden Henriette Hansen startede i skole, var hun med egen ord bagud på point.

Først da Henriette Hansen kom på efterskole, skete der noget. Hun gik på efterskole i tre år på to forskellige skoler.

- Det var efterskoler for ordblinde, og pludselig vidste de, hvordan jeg skulle undervises, og jeg rykkede flere klassetrin rent fagligt. Jeg kom til at gå i skole med nogle, der var som mig selv. For første gang følte jeg, at der ikke var noget galt med mig. At jeg ikke var dum, fortæller hun og fortsætter.

- Trivsel betyder alt, når man skal lære. Det er altafgørende, at man føler sig tryg, siger hun.

Oplevelserne fra barndommen sidder stadig i Henriette Hansen, men de styrer hende ikke.

- Jeg er ikke bange for at være den, jeg er. Man kan sagtens holde ordblindhed skjult, og det har jeg gjort mig store anstrengelser for tidligere. Det gider jeg simpelthen ikke mere. Det kan selvfølgelig stadig give mig nogle begrænsninger og nogle udfordringer, men jeg har lært, at det er helt i orden at bede om hjælp, siger hun.

Ud over de mennesker omkring Henriette Hansen, der står klar til at hjælpe hende, er hun glad for alle de tekniske hjælpemidler, der findes i dag.

- Altså sådan en ting som mobiltelefonen er en god hjælper. Man kan spørge den, hvordan man staver et ord. Google er fantastisk på mange måder. Det er især på engelsk, at jeg er udfordret i dag, men jeg øver mig hver eneste dag. Jeg er meget visuel, så jeg husker ord visuelt. Derfor handler det meget om gentagelser. Om at se de samme ord igen og igen, siger Henriette Hansen, der er mediegrafiker-elev hos et firma i Horsens.

Oprindeligt er hun uddannet retaildesigner - og den uddannelse kan hun også bruge i sit nuværende job.

- Jeg er superglad for, at jeg kan kombinere de to ting, men vigtigst af alt trives jeg og har det godt i firmaet. Det betyder alt. Jeg tænker tit på de børn, der går i skole i dag. Jeg håber virkelig, at man er blevet bedre til at hjælpe dem, der er ordblinde, så de ikke går rundt med den der følelse af, at de er dumme, siger hun.