Hentet i ambulance på TV2: Sådan går det i dag

Med pludselige smerter nær brystet måtte Dan Lorentzen i forrige afsnit af 'Hjem til gården' forlade optagelserne i en ambulance, og i aftenens afsnit bliver det kun til et kort gensyn.

Den 36-årige nordjyde vender retur, da undersøgelserne på hospitalet viser, at der blot er tale om en muskelskade, men han må hurtigt sande, at han ikke kan klare de fysiske strabadser på gården.

- Jeg kommer jo tilbage, da jeg har fundet ud af, at det ikke noget livstruende, men jeg kan jo stadig ikke bruge min arm. Den forstrækning, jeg har i brystmusklen, påvirker min venstre side så meget, at jeg ikke kan strække min arm ud, fortæller han til Ekstra Bladet.

Derfor vælger han kort inde i programmet at trække sig. Men selvom det altså kun blev til tre afsnit for Dan Lorentzen, har programmet og hele forløbet omkring det fået ham til at genoverveje sit liv.

- Jeg fik nærmest en åbenbaring, da jeg kom hjem, hvor jeg tænkte, at nu var det tid til at ændre mit liv. Jeg har jo altid været klar over, at jeg har været en stor dreng, og det har jeg ikke rigtig taget så tungt, men da jeg mistede min mor - hun blev kun 55 - blev det vigtigt for mig ikke at dø ung, siger han.



Dan Lorentzen har stadig ondt i sin arm, selvom det er et år siden, at optagelserne til programmet fandt sted, men oplevelserne under programmet har fået ham og kæresten til at ville ændre livsstil. Privatfoto

Én af de ting, der virkelig har fået Dan Lorentzen til at stoppe op og revurdere sin tilværelse, var netop den følelse af frygt, der ramte ham i forbindelse med smerterne.

- Da det skete for mig, fik jeg et slags panikanfald oveni. Jeg var bange for, at det var en blodprop, og jeg fik bildt mig selv ind, at det var det, der var galt. Og det kan jo være rigtig farligt, hvis den sidder tæt på hjertet, siger han.

Dan Lorentzens mor, morfar og onkel kæmpede alle med hjertesygdom, og det dukkede straks op i hans hoved.

- Det er ikke en sygdom, som man kan se, før den dukker op, så da det skete, tænkte jeg, at nu var det min tur, og det var nok det, der påvirkede mig mest i den situation, siger han.

Derfor var det også en lettelse at finde ud af, at det ikke var noget livstruende, der var galt med ham.

Vil være lærer

Og det er ikke kun sin livsstil, Dan nu ønsker at ændre. Da han kom hjem fra optagelserne, stod det klart for ham, at også hans job stod i vejen for hans lykke, så han sagde op.

- Hele denne her oplevelse har ændret mange ting for mig, og jeg oplevede i forbindelse med programmet, at arbejdet for mig ikke var det vigtigste. Det vigtigste for mig er tid med familien, siger han.

Derfor er han nu tilbage på skolebænken, hvor han håber på at kunne forfølge sin drøm om at blive skolelærer.

- Det har været en lang rejse, hvor jeg har fundet ud af, at jeg skulle ændre mit liv. Jeg er en gladere person i dag, det kan jeg hundrede procent sige, siger han.

Dan Lorentzen og hans kærestes kamp for at ændre livsstil kan følges på deres blog.

'Hjem til gården' sendes hver søndag aften på TV2 og kan streames på TV2 Play.