Her bliver TV2-kendis snydt af sin søn

Man skal tage sig i agt, når man arbejder hjemme i disse coronatider.

Det måtte TV2's politiske redaktør, Troels Mylenberg, i hvert fald sande, da det lørdag aften gik op for ham, at han hans søn Holger Mylenberg var lykkedes med at pranke ham live foran hele Danmarks befolkning.

Som så mange gange før den seneste tid sad Troels Mylenberg nemlig foran kameraet i sit hjem på Thurø og gav seerne sin analyse af det politiske landskab på TV2 News med sin bogreol i baggrunden. Et syn, mange danskere efterhånden er blevet vant til at se på skærmen.

Men denne gang var noget markant anderledes ved den 50-årige redaktørs bogreol, der vanligt prydes af historiske værker, litterære klassikere og internationale bestsellers, som normalt leder tanker hen på en mand med et stort internationalt udsyn.

Far gravede huller

For som en tyv i natten havde Mylenbergs teenagesøn listet sig ind i stuen under en tv-pause og skiftede Daniel Mendelsohns historiske beretning om Holocaustofre 'De Mistede' ud med en lyserød prinsessebog fra Disney.

- Jeg tror, at min far gik rundt ude i haven og gravede huller til en terrasse, lyder det i et stort grin fra Holger Mylenberg, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen og spørger ind til episoden.

Det morsomme klip er efterfølgende blevet lagt på de sociale medier af dkpolmemes. Her ser man blandt andet Holger udskifte bogen, mens farmand er væk. Faktisk spillede meme-magerne endda en aktiv rolle i planlægningen, fortæller sønnen videre.

- Vi har forsøgt førhen i samarbejde at få lavet den her prank. Men det lykkedes altså først i går. Sidste gang opdagede han (faren Troels Mylenberg, red.) det lige før, han gik live. Men her så jeg lige mit snit.

Ifølge Holger Mylenberg tog farmand episoden med et smil, da det gik op for ham, hvad der var hændt.

- Men han følte også et lille nederlag i, at han ikke havde opdaget det, inden han gik live, indrømmer sønnen.

For tørt

På dkpolmemes' Instagramprofil er opslaget med billede og videoen allerede liket over tusind gange. Mads Korsholm, der til dagligt driver profilen med knapt 35.000 følgere, fortæller til Ekstra Bladet, hvordan han fik ideen til at lave lidt sjov med den garvede TV2-redaktør

- Jeg sad og så på den ene bogreol efter den anden med bøger af Churchill og andre store tænkere i baggrunden, når folk blev interviewet. Derfor opsøgte jeg Holger og spurgte, om han var med på noget sjov. Og det var han heldigvis.

Mads Korsholm lover afslutningsvist, at han arbejder på endnu en 'prank af samme karakter'.