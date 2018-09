Her brænder han helt sammen: Du har fucket med en alphahans dame!

Mathias har ualmindeligt høje tanker om sig selv, og det får William at føle i aftenens 'Ex on the Beach'. Se det her allerede nu

De fleste kender det, at man vågner dagen efter en solid bytur og tænker: 'Åh nej, var jeg en idiot i går?'

Sådan har Mathias fra dette års 'Ex on the Beach' formentlig - og forhåbentlig - også haft det, efter den brandert, der udspiller sig i aftenens afsnit af det knaldeglade realityprogram.

Her bekender deltageren William kulør og fortæller tilbagevendte Mathias, at han har kysset med Mathias' flirt Caroline, imens Mathias var ude af programmet. Brocode er dermed overholdt, tjek!

Saver dig over

Men William vælger alligevel at hive Mathias til side endnu engang for at sikre sig, at de er pot og pande. Det er de IKKE. Mathias skyder brystet frem og skal til at give William en overhaling, da William afbryder og beder Mathias om at slappe af.

Den slags falder ikke i god jord hos en mand, der tror, at han er kongen af den villa, som produktionsholdet smed ham ud af.

- Skal du bede mig om at slappe af? Skal du bede mig om at slappe af? Hvis du begynder på det mindste, syder Mathias, der formentlig regner med, at vennen Morten er klar til at hjælpe ham, hvis det kommer til en nævekamp.

- Nu ved du jo åbenbart godt, hvad for en fyr jeg er. Ikke begynde på det mindste. Jeg saver dig sønder og sammen. Har du lyst til at prøve mig? Du har fucket med en alphahans dame, tordner han.

Se det tåkrummende klip, der kunne være en scene fra 'Klovn', over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses mandag-torsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten Dplay.

Du kan se flere klip fra programmet herunder.