Her er ALLE årets Oscar-vindere

Natten til mandag dansk tid blev de eftertragtede Oscar-statuetter uddelt for 92. gang i Hollywood.

Her blev det blandt andet til en sensationel sejr til den sydkoreanske film 'Parasite', der vandt for bedste film. Samtidig vandt skuespilleren Brad Pitt sin første Oscar efter 30 år i branchen. Statuetten fik han for sin rolle som stuntmand i filmen 'Once Upon a Time in Hollywood' instrueret af Quentin Tarantino.

Herunder kan du danne dig et overblik over alle nattens vindere:

Parasite slår favorit og vinder en Oscar for Bedste Film

Bedste film: 'Parasite'

Bedste kvindelige hovedrolle: Renée Zellweger for 'Judy'

Bedste mandlige hovedrolle: Joaquin Phoenix for 'Joker

Bedste instruktør: Bong Joon Ho for 'Parasite'

Bedste sang: 'Love me again' fra 'Rocketman'

Bedste musik: 'Joker'

Bedste internationale film: 'Parasite'

Bedste make up og styling: 'Bombshell'

Bedste visuelle effekter: '1917'

Bedste klipning: 'Lemans '66 (Ford vs. Ferrari)

Bedste fotografering: '1917'

Bedste lydmiks: '1917'

Bedste lydredigering: 'Lemans '66 (Ford vs. Ferrari)

Bedste kvindelige birolle: Laura Dern for 'Marriage Story'



Bedste korte dokumentar: 'Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl)'



Bedste dokumentar: 'American Factory'



Bedste kostumer: Jacqueline Durran for 'Little Women'



Bedste scenografi: 'Once upon a time in Hollywood'



Bedste kortfilm: 'The Neighbors' Window'



Bedste adapterede manuskript: 'Jojo Rabbit'



Bedste originale manuskript: 'Parasite'



Bedste animerede kortfilm: 'Hair Love'



Bedste animationsfilm: 'Toy Story 4'



Bedste mandlige birolle: Brad Pitt for 'Once Upon a Time in Hollywood'

Danskproduceret dokumentar må gå tomhændet fra oscarshow