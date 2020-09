Her er alle parrene i 'Vild med dans'

De seneste uger har TV2 løbende løftet sløret for, hvilke kendte danskere der i år hopper i dansetøjet og indtager dansegulvet i 'Vild med dans', når programmet har premiere 2. oktober.

Nu løfter kanalen så også sløret for, hvilke professionelle dansere der i år er med på 'Vild med dans'-holdet, og hvem af nydanserne de skal danse sammen med.

Hos TV2 udtrykker de stor tilfredshed med de par, de i år har fået skruet sammen.

'Om efteråret er noget af det bedste, når hele 'Vild med dans'-familien samles igen, og jeg tror, det er et af de helt unikke træk ved programmet, at vi har så mange tilbagevendende og populære professionelle dansere, som både hold og seere glæder sig til at være sammen med igen,' siger underholdningsredaktør Thomas Strøbech i en pressemeddelelse.

'Det virker som en ekstra tiltrængt reunion i år, og jeg kan garantere en toptunet flok professionelle, som står utålmodigt og sparker i gulvet for at komme i gang efter et dansemæssigt forholdsvis forsømt forår. Og der venter dem 12 forskellige og spændende udfordringer i vores hold af modige, spændte og eventyrlystne nydansere, som seerne roligt kan glæde sig til at lære at kende på helt nye måder,' lyder det videre.

'Vild med dans' bliver igen i år med Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald i front som værter. Foto: Mogens Flindt

Anderledes 'Vild med dans'

Thomas Strøbech fortæller, at 'Vild med dans' i år - ligesom mange andre programmer - vil blive med flere ændringer grundet coronakrisen.

'Vild med dans 2020 er måske en af de sæsoner, vores seere har set allermest frem til. Efter et mildt sagt besynderligt år, hvor vores hverdagsliv er vendt på hovedet, tror jeg virkelig, vi trænger til at kunne samles hver for sig omkring Danmarks største dansegulv,' siger Thomas Strøbech og fortsætter:

'En masse ting bliver selvfølgelig anderledes på grund af sundhedssituationen, men når alle forbehold og nye regelsæt er fulgt, er det absolut planen at give seerne den fantastiske og festlige start på weekenden, som de er vant til, at 'Vild med dans' kan give.'

I år kommer finalen til at ligge tættere på jul, end den plejer, og det vil give et nyt element til programmet, lyder meldingen.

'Med oktober-premieren kommer vi lidt senere i gang, og det giver nye muligheder for indhold blandt andet med en finale lige op til jul. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til, for jeg er sikker på, at 'Vild med dans' og december kommer til at klæde hinanden rigtig godt,' siger Thomas Strøbech.

Herunder kan du få et overblik over alle parrene i den kommende sæson af 'Vild med dans'. I den nye sæson kan du se frem til en masse gamle kendinge - blandt andre Silas Holst og Thomas Evers Poulsen - mens danser Malene Østergaard gør comeback efter et par år væk fra 'Vild med dans'-scenen.