Her er de nye ansigter på 'Badehotellet'

Fru Frigh, fru Andersen og grosserer Madsen er tilbage, når TV2 27. januar blænder op for endnu en omgang 'Badehotellet'.

Men der er også en række nye ansigter, der tjekker ind på det nordjyske hotel på kanten af Vesterhavet i sommeren 1940, som er det år syvende sæson af den populære serie udspiller sig i.

Krigen raser i Europa, Danmark er besat og tyskerne truer sommeridyllen på Andersens Badehotel, men der er også kærlighed og amoriner i luften. Det sørger blandt andre farmaceut Johan Ramsing for. Han spilles af 'Badehotellet'-debutanten Rasmus Botoft.

- Det har været så nemt og naturligt at komme ind på holdet. Mange af de andre skuespillere har spillet sammen her i mange år, hvilket er ret unikt for en dansk tv-serie, men os nye er blevet taget så godt imod. Det føles lidt som at være blevet en del af en stor familie, siger den 48-årige skuespiller, som mange nok kender som pastelfarvet snob fra 'Rytteriet'.

Rasmus Botoft har et godt øje til en af gæsterne på 'Badehotellet' og han skruer fuldt op for charmen. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Han beskriver produktionen bag 'Badehotellet' som en 'virkelig velsmurt maskine', som han er glad for at være blevet en del af.

- Det er en meget folkelig serie, men jeg er ikke bange for at være folkelig. Jeg synes, at det er en dejlig rolle, jeg har spillet. Der er mange lag i serien. Den har både noget drama, noget komik og noget historie. Det kan jeg ret godt lide, siger Rasmus Botoft, hvis 'Rytteriet'-makker Martin Buch var med i de to første sæsoner af 'Badehotellet'. Han havde rollen som Adam - fru Fjeldsøs søn.

- Alle er så dygtige

26-årige Lucia Vinde Dirchsen blev i sommeren 2019 uddannet skuespiller, og derfor er det lidt af et scoop at lande en rolle i Danmarks mest sete tv-serie.

- Det er en rigtig dejlig udfordring at få at skulle lave tv for så mange, siger den unge skuespiller, der kan se frem til at blive set af omkring halvanden million danskere, når 'Badehotellet' går i luften om halvanden uge.

- Det der med at være kendt, tror jeg, kommer hen ad vejen. Det er ikke rigtigt noget, jeg har tænkt så meget over. Jeg forestiller mig ikke, at det bliver den helt store forandring for mig, siger Lucia Vinde Dirchsen, der spiller rollen som fru Frighs datter, Bertha.

- Jeg har bare nydt at få muligheden for at spille med i 'Badehotellet' som ung skuespiller. Alle er så dygtige, siger hun.

Lucia Vinde Dirchsen har allerede masser af jobs i kalenderen. Blandt andet skal kun spille med i 'Richard III' på Det Kongelige Teater. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Fra Hollywood til 'Badehotellet'

For tre år siden sad Aske Bang i Hollywood, da han med sin kortfilm 'Silent Night' var nomineret til en Oscar.

Verdens førende filmby er i år skiftet ud med Albertslund, hvor 'Badehotellets kulisser har til huse.

Den 31-årige skuespiller og filminstruktør erkender, at det måske lidt er den omvendte rækkefølge, han tager tingene i.

- Det her er da klart et skridt op, griner Aske Bang, men bliver så seriøs.

- Jeg kan godt lide at favne det hele, og jeg synes, at det fedt at være med i 'Badehotellet'. Som skuespiller er det altid spændende at lave periodestykker, hvor man dykker ned og fordyber sig i en bestemt tid. Og virkelig fedt at lave noget, som folk ser, siger han.

- Det har været skidehyggeligt at være med på 'Badehotellet', siger Aske Bang, der spiller rollen som Jan Larsen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

De er også nye på hotellet