Her er de ukendte stjerner i 'Den Store Bagedyst'

Jesper Markward Olsen bliver akkurat kun nævnt i rulleteksterne, selvom hans stemme er bærende for hele stemningen i 'Bagedysten'.

Siden programmets spæde start i 2012 har han nemlig været tilknyttet som speaker.

- Jeg synes, det er sjovt. Det er en dejlig oplevelse. Det fylder meget af mit efterår. Jeg har normalt intet med optagelserne at gøre. Min opgave er, at jeg står mutters alene i et mørkt speakerrum og indtaler, siger Jesper Markward Olsen.

Hvad er udfordringen ved at speake til netop 'Bagedysten'?

- Udfordringen er, at man skal få noget til at lyde dramatisk, som overhovedet ikke er særlig dramatisk. Det er jo de små dramaer, som gør, at programmet er værd at se.

- Jeg skal dybest set ramme den rigtige tone, så det hverken er for meget eller for lidt. Og det kræver øvelse og timing. Jeg skal lynhurtigt kunne sætte mig ind i en stemning, siger 43-årige Jesper Markward Olsen, som oprindeligt er uddannet journalist.

Se også: Amalie efter bruddet: - Jeg er stadig forelsket i ham

Jesper Markward Olsen sørger for, at den rette stemning bliver skabt under 'Bagedysten', når han speaker. Foto: DR

Han har speaket på diverse DR-programmer i 17 år og fortæller, at det tager gennemsnitligt en time til en halvanden at speake til hvert afsnit af 'Bagedysten'.

Hvad er den største bommert, du har lavet i 'Bagedysten'?

- Jeg har lavet en god klassisk jydefejl, da jeg kom til at side 'advokado'. Det hedder jo bare 'avokado' uden for meget tryk på d'et.

- Der har også været andre gange, hvor jeg ikke var klar over udtalemåden. Der var et år, hvor jeg udtalte macarons med engelsk udtale. Året efter rettede vi det til, så udtalen lød mere fransk, som er den rigtige måde at sige det på.

Får du lov til at smage kagerne?

- Nej, det gør jeg desværre ikke. Når jeg står i speakerboksen, er det kun mig, et glas vand og en kop kaffe. Der er aldrig kage.

- Men jeg bliver faktisk lækkersulten af at se programmet, når jeg speaker. Jeg må bare drømme mig til smagen, griner Jesper Markward Olsen.

Se billedet: 'Bagedyst'-darling afslører stort vægttab

Nanna tegner kagerne

Nanna Ernst, 54, er tegner på 'Den Store Bagedyst'. Hun leverer stregerne til deltagernes fantasifyldte kager i forbindelse med udfordringerne.

Nanna Ernst har siden 2012 været tegner på 'Bagedysten', men siden sæsonen har udvidet med ekstra afsnit, er der kommet flere illustratorer til. Foto: Søren Ebbesen.

- Jeg har været den animerende kagemutter siden programmets start. Men der er blevet hentet flere hænder ind, efter at 'Bagedysten' blev udvidet med et ekstra programafsnit.

- Tidligere var der otte afsnit, men nu er der ni. Og jeg kan ikke nå det hele, siger Nanna Ernst til Ekstra Bladet.

- Programmet bliver optaget henover foråret, så vi producerer tegningerne henover sommeren. Deltagerne har typisk lavet nogle prøvebagninger, og i proces med tilrettelæggerne tegner vi versionen af kagerne.

- Det er sket, at vi har strammet nogle af kagerne sådan, at de faktisk er pænere i en tegnet version, end hvordan de kommer til at se ud i virkeligheden, griner Nanna Ernst.

Hvad er den største udfordring ved at tegne kagerne?

- Det sværeste er nok, hvis vi ikke har et ordentligt forlæg til kagerne. Det skal se lækkert ud, og nogle gange sidder man med nogle brune nuancer, der godt kan give associationer til nogle helt forkerte ting.

- Vi har dog efterhånden udviklet en række teknikker i Photoshop, så glace, pynt og chokolade ser appetitligt ud, siger Nanna Ernst, der også er tegner på DR-programmet 'Bonderøven'.

Det så du ikke på tv: Sådan festede 'Vild med dans'-stjernerne i nat

Sådan ser Frederikkes kage ud, når den bliver tegnet af Nanna Ernst.

- Jo længere vi kommer hen mod finalen, jo længere tid tager det at tegne kagerne. Deltagerne laver jo nogle tungere kager, så der kan vi godt bruge det meste af dagen på at animere bare én bryllupskage for eksempel.

Ved I så, hvem der ryger videre eller vinder hele 'Bagedysten', når I sidder og tegner?

- Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi kan selvfølgelig have nogle favoritter undervejs, når vi tegner og nærstuderer kagerne, men det bliver holdt hemmeligt for os. Men det er jo også sjov at se, om vi har gættet rigtigt, siger Nanna Ernst.

Finaleafsnittet i 'Den Store Bagedyst' kan ses på DR1 klokken 20 i aften.