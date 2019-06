Her er den danske Beyoncé

Nu har Disney offentliggjort, hvem der er på rollelisten til at lægge stemme til de mange figurer i den kendte film Løvernes Konge.

Den nye udgave har i den amerikanske version store stjerner på rollelisten og især Beyoncés rolle som hunløven Nala har virkelig fået folk til at se frem til den nye udgave af den klassiske film.

Derfor har der også været en del spekulationer i, hvem der skulle udfylde rollen i den danske udgave.

Og det er ingen andre end danske Nellie Ettison, der for de fleste nok er kendt for at levere et show af kaliber, hver gang der er 'Vild med dans'.

Her er hun nemlig en del af husorkesteret The Antonelli Orchestra.

Nellie Ettison leverer altid, når der skal danses i det store show. Foto: Kristian Linnemann

Det skriver Kino.

Tilbage i gamle roller

På den danske rolleliste kan man ellers finde Julian Christian Thiesgaard Kellerman, der skal spille Simba. Hans far Lars Thiesgaard vender tilbage i rollen som Pumba sammen med Henrik Koefoed, der spiller Timon - præcis som de gjorde i tegnefilmen fra 1994.

Lars Mikkelsen har fået den fornemme rolle som skurken Scar og Lars Ranthe skal spille hyænen Kamari.

Løvernes Konge kan ses fra 17. juli.