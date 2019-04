Her er den nye Bond-skurk: - Han får det ikke let

Det er nu blevet officielt meldt ud, at det bliver Bohemian Rhapsody-stjernen Rami Malek, der skal spille skurk over for Daniel Craig i den kommende James Bond film.

Efter flere måneders spekulationer blev spændingen udløst på en livestream fra den officielle twitterprofil tilhørende 007.

Rami Malek var ikke til stede, i Ian Flemings hus på Jamaica, hvor novellerne er skrevet. Men han delte en video med sine fans, hvor han fortalte, hvor spændt han er over nyheden.

- Jeg er strandet her i New York, men jeg ser meget frem til at være en del af holdet meget snart. I kan være sikre på, at Bond ikke får en let tur på sin 25. tur. Jeg kan ikke vente med at se jer alle sammen snart, lød det i videoen.

Titlen på den nye film er endnu ikke offentliggjort.

Også en dansker har fundet vej til filmen. David Denick skal også spille over for de mange hollywoodstjerner i den kommende film.

