Her er den nye MasterChef-dommer

Onsdag teasede 'MasterChef' på sociale medier for, at der ændres på dommerkonstellationen.

Ekstra Bladet kan nu løfte sløret for, at de vante dommere Thomas Castberg, Jakob Mielcke og Jesper Koch i den kommende sæson vil få støtte fra Dak Wichangoen, køkkenchef på Michelin-restauranten Kiin Kiin, der indtræder som ny dommer i programmet.

- Jeg tror, det bliver godt for dem at få en kvinde med i studiet, og jeg tror, jeg kommer til at give noget andet til programmet. Det har altid været meget mandepræget, siger 33-årige Dak Wichangoen til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun var til casting som dommer i 'MasterChef' allerede for seks år siden uden at få jobbet.

- Dengang var jeg for sød. Nu har jeg fået hugtænder, griner hun.

Dak deltog i 2017 i 'Vild med dans', hvor det blev til en fjerdeplads sammen med Thomas Evers Poulsen. Foto: Mogens Flindt

Oplært af Koch

I stedet gik opgaven til Jesper Koch, som hun kender aldeles godt. Det er nemlig Jesper Koch og hans tvillingebror Michael, der har formet hende som kok.

- Jesper Koch har udlært mig, jeg stod i lære hos Brødrene Koch i Aarhus, hvor Jesper og Michael var mine læremestre i fire år. Jeg føler, at jeg fik min uddannelse hos nogle af de bedste, og jeg vil altid sige 'ja tak' til den mand, når han snakker. Det ligger så dybt i mig, siger Dak Wichangoen.

- Hvad kan du bidrage med til programmet?

- En anden måde at se maden på. Jeg arbejder i et køkken med lidt mere spark i end de andre tre, og jeg smager på en anden måde. Jeg tænker nok også mere feminint madmæssigt og udtryktsmæssigt. Det kan jeg give, som de andre ikke kan, siger Dak Wichangoen.

- Castberg har det jo med at pointere, hvis noget ligner en ret fra et dameblad?

- Der er ikke noget galt med retter fra dameblade, hvis det smager dejligt.

De tre vante dommere, Thomas Castberg, Jesper Koch og Jakob Mielcke, vil stadig være at finde i programmet. Foto: TV3

Sjovt når de sejler

Dak Wichangoen glæder sig til at se deltagerne vokse og udvikle sig i programmet - og til at lære fra sig. Men der er også en bestemt udfordring, hun glæder sig til at se meget mere til.

- Jeg har altid elsket 'kokkens efterfølger', fordi jeg synes, det er super fedt at gå i gang og se, om de kan følge med. Der er altid en god energi i den konkurrence, og jeg er hurtig på mine små, korte ben. Det er sjovt at se deltagerne sejle lidt. Det er jo et underholdningsprogram, ik?

- Ser du også det her som en mulighed for at gøre opmærksom på din egen restaurantkæde, Kiin Kiin?

- Det er det jo. Jeg glæder mig mest til at sætte fokus på det, man putter i maden, men også til at vise, at vi i restaurationsbranchen ikke bare er kokke. Både på Kiin Kiin og andre steder er det en passion. Jeg vil vise, at mad ikke bare er mad, men når det er sagt, så er PR aldrig dårligt. Særligt i de her coronatider, siger Dak Wichangoen.

- Hvordan har I klaret jer under coronanedlukningen?

- Heldigvis har vi rigtig gode stamgæster, som holder af os og støtter os, så gudskelov for at vi har så mange trofaste gæster.

- Så I klarer jer?

- Ja.

Hvordan det går Dak Wichangoen som 'MasterChef'-dommer kan ses, når den nye sæson rammer TV3. Det sker i 2021. Optagelserne begynder i næste uge.