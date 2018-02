Her er den nye 'X Factor'-vært

Sofie Linde har netop født en lille pige, og hun kan derfor ikke varetage sin rolle som vært for 'X Factor'.

Men hun kan stadig give sine tips og tricks. Det nemlig - som Ekstra Bladet mandag morgen som de første kunne fortælle - faderen til barnet, hendes mand Joakim Ingversen, der tager over.

Mon ikke Sofie Linde sidder klar med tips om, hvordan jobbet skal gøres. Foto: Per Lange

- Jeg er jo kæmpe ’X Factor’-fan, og jeg har altid drømt om at have de flotte ’X Factor’-værtskjoler på. Nu får jeg endelig muligheden som den første mandlige vært, siger Joakim Ingversen og fortsætter:

- Det bliver selvfølgelig en stor udfordring, for Sofie har sat barren højt, men jeg skal gøre mit allerbedste. Sofie og jeg går gennem ild, vand og konfetti sammen, så det er helt naturligt, at det er mig, der på fredag tager kjolen på og er vikar for min hustru.

Dermed bryder Danmarks Radio en årelang tradition med kvindelige værter.

Sofie Linde annoncerede lørdag, at hun havde født denne lille guldklump:

’X Factor’-favorit: Mødte først min far som 9-årig

Joakim Ingversen har allerede erfaring med 'X Factor', da han har været fast vært på DR Ultra, hvor man i pausen har kunnet se interviews med deltagere og dommere.

Det bliver dog første gang, at han - og en mand i det hele taget - skal være vært for selve programmet herhjemme. Det vides endnu ikke, om Sofie Linde vil vende tilbage til værtsrollen i løbet af sæsonen.

Jan Lagermand Lundme er meget tilfreds med sin vikar. Foto: Mogens Flindt

Den perfekte vikar

Hos DR er der forståeligt nok jubel over, at man i sidste øjeblik har formået at finde en kompetent afløser til de vigtige liveshows.

- Sofie skal naturligvis have ro i denne tid, så jeg er ovenud tilfreds med, at Joakim kan træde til og vikariere for sin hustru. Joakim er som ’Ultra Factor’-vært den perfekte vikar, der vil kunne træde direkte ind og løfte opgaven. Jeg er sikker på, at ’X Factor’ og seerne vil være i fuldstændig trygge hænder, indtil Sofie er tilbage, siger DRs underholdningschef Jan Lagermand Lundme.

Vikar-tjans kræver vikar

Når Joakim Ingversen skal være ’X Factor’-vikar på DR1 på fredag, så får han selv brug for afløsning som vært på ’Ultra Factor’ på børnekanalen DR Ultra.

Her bliver det Jacob Riising, kendt fra blandt andet 'Versus' på DR1, som tager over. Med sig har han Micki Cheng, der har været faste sidekick i ’Ultra Factor’ siden allerførste program i 2016.

Det første liveshow af årets ’X Factor’ bliver sendt på DR1 fredag 23. februar klokken 20.00

Se også: DR-boss efter fødsel: Vi aktiverer plan B

Kongehuset gik i panik: Sådan afslørede Ekstra Bladet forlovelsen