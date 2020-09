Her er DR's Disney-dræber

Fra april næste år får de danske børn endnu en mulighed for at lade sig underholde i et digitalt univers.

Det fortalte DR i dag på et pressemøde. Mediegiganten, der allerede har Ramasjang og Ultra som børnetilbud, satte navn og dato på deres udvidelse på markedet for børneundholdning.

Tiltaget kommer til at hedde Minisjang og er rettet mod de helt små fra et til tre år.

At det lanceres i dag - dagen efter Disney+ gjorde deres indtog på det danske marked - er ikke tilfældigt.

- Det er ikke tilfældigt, men planerne er lagt før og uafhængigt af, at Disney nu er kommet ind på markedet, men det gør det mere aktuelt, sagde DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

Disney+ blev tilgængeligt i Danmark i går. Det er ikke muligt at få oplyst, hvor mange danskere der indtil videre har tegnet abonnement. Foto: Ritzau Scanpix

Offensiv fra DR

Hun ville ikke gå så langt som til at kalde det en decideret krig mod Disney, men lagde ikke skjul på, at DR er i hård konkurrence med blandt andre Disney, når det gælder om at fange børns opmærksomhed.

- Vi er offensive på det her område. men der er ikke tale om en krig. Disney laver mange flotte ting, men det presser alt det danske børneindhold, der er presset i forvejen på grund af ekempelvis YouTube og TikTok. Penge er ikke alt, men Disney har altså en omsætning på flere hundrede milliarder om året, siger Maria Rørbye Rønn.

Minisjang bliver et selvstændig og afgrænset univers på DR’s streamingtilbud DR-TV og derudover også som en selvstændig app.

Stort medieforbrug

Det betyder, at DR nu har målrettet indhold og til tre forskellige målgrupper af børn fra 1 til 14 år.

- Det er vigtigt, når vi nu ved, at de yngste børn har et stort medieforbrug, at vi sikrer et public service-tilbud, der er specifikt målrettet dem, siger Morten Skov Hansen, der er chef for DR’s børnebrands.

På dagens pressemøde blev det desuden offentliggjort, at to af DR's allermest kendte figurer - Kaj og Andrea - vender tilbage.

Genoplivede Kaj og Andrea var i hopla på dagens pressemøde. Foto fra DR's præsentation

Om begrundelsen for at hente Kaj og Andrea op fra kælderen skriver DR i en pressemeddelelse:

'DR’s børneindhold står i dag på skuldrene af giganter, og DR’s nostalgiske figurer har en helt særlig plads i dansk børnekultur. Og nu vender nogle af de allerstørste tilbage. Kaj og Andrea har 50-års jubilæum næste år, og i den anledning vender det originale hold retur.'

